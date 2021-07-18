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بعد رفض والدها الاعتراف بها.. مكتب حماية الطفل ينجح في استخراج شهادة ميلاد إثبات نسب لطفلة بقنا

الأحد 18/يوليو/2021 - 04:26 م
محافظ قنا
محافظ قنا
بسام عبدالحميد
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سَلَّمَ اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، شهادة ميلاد الطفلة إيمان أحمد إلى والدتها فرحة نصر برعي عقب صدور حكم بإثبات نسب الطفلة إلى والدها أحمد حداد على محمود، وذلك بحضور المهندسة فاطمة إبراهيم سكرتير عام مساعد المحافظة، وسميحة سعد محمد مدير الوحدة العامة لحماية الطفل، وحمادة بدوي مدير إدارة حقوق الإنسان بقنا، ومروة عبد الرحيم المحامية بالاستئناف العالي. 


 ناشد محافظ قنا جموع المجتمع القناوي ضرورة القضاء على عادة زواج القاصرات قبل بلوغ السن القانوني بدون توثيق رسمى كتابي، لما يسببه في إهدار حقوق المرأة والطفل، جاء ذلك بعد واقعة تهرب الزوج من إثبات صحة نسب الطفلة، مستغلا عدم وجود أي أوراق تثبت الزواج، ورفضه لإجراء تحليل ال (DNA).


وأضافت سميحة سعد مدير الوحدة العامة لحماية الطفل أنه تم استخراج شهادة الميلاد للطفلة بعد رفض الأب المتعنت استلامها، حيث لجأت والدة الطفلة إلى الوحدة العامة لحماية الطفل بالديوان العام للمحافظة لمساعدتها في استخراج شهادة الميلاد لطفلتها، وعلى الفور وجه محافظ قنا بتسهيل كافة الإجراءات لاستخراج شهادة ميلاد الطفلة في أسرع وقت ممكن حفاظا على حقوقها.


ومن جانبه قال "حمادة بدوى" أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تلعب دورا مهما فى الحفاظ على حقوق الإنسان والأسرة، وواجبات كل من أفرادها وعلاقاتهم ببعضهم البعض، ورعاية الأطفال من خلال دور لجان حماية وحقوق الإنسان بالتنسيق مع مختلف الجهات التنفيذية والشعبية المعنية بالمحافظة. 


وأشارت مروة عبد الرحيم محامية المدعية بالحق المدني أن هذا الحكم هو مختلف عن غيره من القضايا في دائرة استئناف محكمة الأسرة بقنا، بسبب عدم انتشار قضايا بنفس الصورة في صعيد مصر، وجار رفع دعوة نفقة للصغيرة، وبدل فرش وغطا، وأجر حضانة ومسكن على والد الطفلة.

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