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ارتفاع صادرات الصين من وقود الديزل إلى الضعف في يونيو

الأحد 18/يوليو/2021 - 03:39 م
بوابة الفجر
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تعافت صادرات الصين من وقود الديزل في يونيو مقارنة بمايو  وزادت لأكثر من مثليها عما كانت عليه قبل عام مع شحن المصافي كميات إضافية وسط معدلات إنتاج قياسية.

وأظهرت بيانات الإدارة العامة للجمارك اليوم  أن الشحنات في الشهر الماضي بلغت 2.36 مليون طن مقابل 1.68 مليون طن في مايو أيار و1.04 مليون طن في يونيو  2020.

وسجلت أنشطة المصافي الصينية مستويات قياسية في يونيو  مع عودتها للعمل عقب أعمال صيانة ونتيجة بدء تشغيل وحدة خام جديدة في مصفاة تشيجيانغ بتروكميكال كورب العملاقة في أبريل بحسب رويترز.

وزادت صادرات وقود الطائرات في يونيو  إلى 910 آلاف طن وهو أعلى مستوى منذ أبريل نيسان 2020 مقارنة مع 770 ألف طن قبل عام.

وبلغت صادرات البنزين 1.45 مليون طن انخفاضا من 1.55 مليون طن في مايو أيار لكن بزيادة 91 بالمئة عن يونيو 2020.

وفي أول ستة أشهر من العام بلغت صادرات وقود الديزل 13.01 مليون طن مرتفعة 14.6 بالمئة مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي بينما زادت صادرات البنزين 21.3 بالمئة إلى 9.56 مليون طن.

كما أظهرت بيانات اليوم أن واردات الغاز الطبيعى المسال بلغت 6.72 مليون طن منخفضة من 7.03 مليون طن في مايو .

وزادت واردات الغاز الطبيعي المسال في أول ستة أشهر 27.8 بالمئة سنويا إلى 39.78 مليون طن مع استمرار مشتريات قوية من الشركات حتى بعد انتهاء موسم الطلب على الوقود للتدفئة في منتصف مارس آذار مما ساهم في ارتفاع الأسعار بالسوق الفورية في آسيا.


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