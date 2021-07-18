موعد مباراة توتنهام الأولي فى الدورى الانجليزي

يستعد فريق توتنهام هوتسبير لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج الموسم الجديد الذي ينطلق يوم 14 أغسطس المقبل فى لقاءات قوية.





ويواجه توتنهام هوتسبير نظيره مانشستر سيتي ضمن مباريات الجولة الأولى من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز البريميرليج يوم 14 أغسطس المقبل.





ويسعي توتنهام هوتسبير تقديم موسم مميز عكس الموسم الماضي والذي كان الفريق بعيد عن المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج.





ويذكر أن مانشستر سيتي توج ببطولة الدوري الانجليزي الممتاز الموسم الماضي بعد التفوق الكبير على مانشستر يونايتد وليفربول.