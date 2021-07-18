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حكيمي يربك حسابات باريس سان جيرمان
الأحد 18/يوليو/2021 - 03:27 م
غدير أحمد
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كشفت تقارير صحفية فرنسية، عن تلقى أشرف حكيمي، ظهير أيمن فريق الكرة الأول بنادي باريس سان جيرمان، صدمة مبكرة مع الفريق الباريسي.
ووفقًا للمعلومات الواردة بصحيفة "ليكيب" الفرنسية:" فإن حكيمي لم يشارك في المباراة الودية لفريقه ضد شامبلي أمس السبت، بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد".
وأشارت الصحيفة الفرنسية الشهيرة إلي أن اللاعب المغربي يخضع للعزل الصحي، الأمر الذي يربك برنامج تجهيزه للموسم الجديد.
وجاء أشرف حكيمي إلى باريس سان جيرمان قادما من إنتر ميلان الإيطالي مقابل 60 مليون يورو، ووقع على تعاقد يمتد حتى صيف 2026.
والجدير بالذكر أن أشرف حكيمي خاض مع باريس لشوط واحد في مباراة ودية انتهت بالفوز على لومان برباعية دون رد.
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