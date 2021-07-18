حكيمي يربك حسابات باريس سان جيرمان

كشفت تقارير صحفية فرنسية، عن تلقى أشرف حكيمي، ظهير أيمن فريق الكرة الأول بنادي باريس سان جيرمان، صدمة مبكرة مع الفريق الباريسي.





ووفقًا للمعلومات الواردة بصحيفة "ليكيب" الفرنسية:" فإن حكيمي لم يشارك في المباراة الودية لفريقه ضد شامبلي أمس السبت، بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد".





وأشارت الصحيفة الفرنسية الشهيرة إلي أن اللاعب المغربي يخضع للعزل الصحي، الأمر الذي يربك برنامج تجهيزه للموسم الجديد.





وجاء أشرف حكيمي إلى باريس سان جيرمان قادما من إنتر ميلان الإيطالي مقابل 60 مليون يورو، ووقع على تعاقد يمتد حتى صيف 2026.





والجدير بالذكر أن أشرف حكيمي خاض مع باريس لشوط واحد في مباراة ودية انتهت بالفوز على لومان برباعية دون رد.



