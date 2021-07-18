عاجل.. صلاح بديل مبابي في باريس سان جيرمان

رجحت وسائل إعلام بريطانية أن يسعى نادى ريال مدريد الإسباني للتعاقد مع نجم فريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، حال تمسك نادي باريس سان جيرمان بلاعبه كليليان مبابي.

وقالت صحيفة إكسبريس البريطانية، في تقرير اليوم، إن مبابي يقضي موسمه الأخير مع باريس سان جيرمان، ولكن يظل اسمه مرتبطا بريال مدريد.

وأشارت الصحيفة إلى أن بارس يسعى لتجديد عقد مبابي بعد استقدام جورجينيو فينالدوم وجيانلويجي دوناروما وسيرجيو راموس وأشرف حكيمي.

ولفتت الصحيفة إلى أن صلاح قدم موسما رائعا مع ليفربول؛ حيث ساهم في 31 هدفًا، و6 تمريرات حاسمة في 50 مباراة بجميع المسابقات.

ولا يزال أمام صلاح البالغ من العمر 29 عامًا، عامان في عقده مع ليفربول، كما أن ليفربول ليس لديه نية لبيعه.