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غرفة عمليات مركزية لبرنامج حماية الأطفال والكبار بلا مأوى خلال عيد الأضحى

الأحد 18/يوليو/2021 - 04:13 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
آيات عامر
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شكل برنامج حماية الأطفال بلا مأوى غرفة عمليات مركزية خلال فترة العيد للتواصل والاستجابة للبلاغات الواردة من خلال الخط الساخن 16439، في إطار توجيهات نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، برفع حالة الاستعداد بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

ومن المقرر أن تجوب الوحدات المتنقلة للبرنامج وفرق التدخل السريع الشوارع للبحث والتعامل مع الأطفال بلا مأوى والكبار بلا مأوى، وتوفير الحماية والرعاية اللازمة ونقلهم لدور الرعاية.

ومن جانبه، قال حسني يوسف، مدير البرنامج القومي لحماية الأطفال بلا مأوي بوزارة التضامن الاجتماعي، إن فرق البرنامج رفعت حالة الاستعداد القصوى خلال فترة عيد الأضحي بنشر الوحدات المتنقلة، بالإضافة لاستمرار تلقى البلاغات الواردة على الخط الساخن 16439 بوجود حالات لأطفال أو كبار بلا مأوي.

وأضاف يوسف أن فريق البرنامج تلقى تدريبًا على أعلى مستوى للتعامل الجيد مع الحالات في الشارع، مشيرًا إلى أن الفريق يتكون من أخصائي اجتماعي ونفسي ومسعف وأخصائي نشاط واخصائي إدارة حالة.

والجدير بالذكر أن فريق التدخل السريع التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي تعامل مع عدد ١٨٩ شكوي سواء للمواطنين بلا مأوى أو حالات إنسانية أو مساعدات على مستوى الجمهورية تلقاها الفريق من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء، وأيضا ما يتم تداوله علي صفحات التواصل الاجتماعي.

وتهيب وزارة التضامن الاجتماعي بالمواطنين الإبلاغ عن تواجد أطفال بلا مأوى أو مشردين بلا مأوى أو بلاغات بانتهاكات في مؤسسات الرعاية الاجتماعية من خلال الاتصال بالخط الساخن للوزارة 16439 أو من خلال الصفحة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي على مواقع التواصل الاجتماعي.
غرفة عمليات مركزية لبرنامج حماية الأطفال والكبار بلا مأوى خلال عيد الأضحى
غرفة عمليات مركزية لبرنامج حماية الأطفال والكبار بلا مأوى خلال عيد الأضحى
غرفة عمليات مركزية لبرنامج حماية الأطفال والكبار بلا مأوى خلال عيد الأضحى
غرفة عمليات مركزية لبرنامج حماية الأطفال والكبار بلا مأوى خلال عيد الأضحى

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