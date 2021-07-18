احمد السقا لياسمين عبد العزيز: دعواتكم لأختي وعشرة عمري







شارك النجم احمد السقا، صورة تجمعه بالفنانة ياسمين عبد العزيز وطالب من الجمهور الدعاء لها بالشفاء العاجل.



وكتب السقا علي حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام": "اللهم بحق هذه الايام المباركة ان تشفى ياسمين شفاء لا يغادر سقما ..دعواتكم لاختى و عشرة عمرى الطيبة الجدعة ياسمين عبد العزيز".



خضعت الفنانة ياسمين عبد الغزيز مؤخرا لعمليتين جراحية بإحدي المستشفيات، خرجت منهما للعناية المركزة، لاستكمال العلاج.



وهناك حالة تكتم شديدة من أسرة "ياسمين" عن طبيعة المرض الذي أصابها، واكتفي المقربين منها بالتنويه ان الحالة الصحية لها ليست علي ما يرام، حيث وصفها الفنان أحمد حلمي الصحية بالصعبة في منشور له عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يسأل الجمهور الدعاء لها، بينما وصف شقيقها وائل عبد العزيز في منشور آخر له أن الحالة "خطرة".







