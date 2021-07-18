الصين تختبر عملتها الرقمية بصفقات تتجاوز 5 مليارات دولار

أعلن المصرف المركزي الصيني، أن الصين التي تعمل على إطلاق عملة رقمية، أنهت عمليا اختباراتها في هذا المجال بصفقات تجاوزت قيمتها خمسة مليارات دولار.





واليوان الرقمي هو وسيلة مستقبلية للدفع الإلكتروني عبر الهواتف الذكية يمكن أن تحل مكان العملات المعدنية والأوراق النقدية التي تحمل صورة الزعيم الصيني الراحل ماو تسي تونج.





والصين التي كانت تفكر في المشروع منذ 2014، لكنها كثفت التجارب في الأشهر الأخيرة، هي واحدة من أكثر الدول تقدما في هذا المجال، وفقا لـ"الفرنسية".





إلا أن البنك المركزي قال إنه "ليس هناك جدول زمني لإطلاق العملة الافتراضية رسميا". لكن اليوان الرقمي سيظهر للمرة الأولى عام 2022 في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين.





وأكد البنك المركزي الذي سيكون مسؤولا عن إصدار هذه العملة التي ستكون قيمتها مماثلة لقيمة اليوان، أن "الأجانب الذين يزورون الصين سيكونون قادرين على الحصول عليها دون الحاجة إلى فتح حساب مصرفي في البلاد".





وقالت وثيقة رسمية، "بالنظر إلى المستقبل، سيستجيب بنك الشعب الصيني بنشاط لمبادرات مجموعة العشرين والمنظمات الدولية الأخرى بشأن تحسين المدفوعات عبر الحدود، واستكشاف إمكانية تطبيق العملة الرقمية للبنك المركزي في السيناريوهات عبر الحدود".





وأشارت إلى أن بنك الشعب الصيني سيستكشف برامج دفع تجريبية عبر الحدود على أساس خبرة التجارب المحلية والطلب الدولي، بشرط الاحترام المتبادل للسيادة النقدية والامتثال للقوانين المعنية.





وقالت إن البنك المركزي سيعمل أيضا مع البنوك المركزية والسلطات النقدية ذات الصلة لوضع ترتيبات التبادل وآليات التعاون التنظيمي بشأن العملة الرقمية.





ومنذ أشهر عدة، تجرى تجارب على المستوى المحلي، خصوصا في شنغهاي، حيث تلقى سكان أموالا افتراضية على هواتفهم يمكنهم استخدامها في بعض المحال التجارية.





وأوضح البنك المركزي، أن نحو 35.4 مليار يوان (5.4 مليارات دولار) من التعاملات أجريت، مشيرا إلى أن أكثر من 20.8 مليون شخص كان بإمكانهم الدفع باليوان الرقمي.





ويقول بنك التسويات الدولية، إن هناك نحو 60 "جهة" تعمل على عملات افتراضية أو دخلت مرحلة تجريبية. لكن جزر البهاماس هي وحدها التي تملك رسميا عملة رقمية وطنية حتى الآن.





وأعلن البنك المركزي الأوروبي الخميس، إطلاق مشروع رائد لعامين، لتبني اليورو على أمد أطول، وضع لمواجهة تزايد اللجوء إلى الدفع الافتراضي وانتشار العملات المشفرة.





وأطلق البنك المركزي "المرحلة الاستقصائية" لمشروع اليورو الرقمي، الذي يهدف إلى تقديم "الشكل الأكثر أمانا للعملة"، وهو "أموال البنك المركزي"، حسب بيان نشر بعد اجتماع مجلس المحافظين في فرانكفورت.





وأضاف البيان، أن القرار الحازم بشأن إطلاق اليورو الرقمي لن يأتي إلا بعد هذه المرحلة الاستكشافية، وفقا لـ"الفرنسية".





وإذا سارت الأمور على ما يرام، يمكن لليورو الرقمي أن يرى النور بحلول 2025، وأن يضاف إلى وسائل الدفع التي يستخدمها المواطنون.





ويريد البنك المركزي الأوروبي مواكبة عمليات الدفع عبر الإنترنت، التي تضخمت مع جائحة كوفيد - 19، فحتى في ألمانيا حيث احتفظت النقود بالصدارة لفترة طويلة، زاد إنفاق المستهلكين في 2020 عبر البطاقات لأول مرة. ويخشى البنك المركزي الأوروبي من أن تستفيد من هذا الإقبال على العملات الافتراضية الخاصة أو عملات أجنبية.



