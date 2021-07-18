Advertisements

الصين تختبر عملتها الرقمية بصفقات تتجاوز 5 مليارات دولار

الأحد 18/يوليو/2021 - 03:47 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
أعلن المصرف المركزي الصيني، أن الصين التي تعمل على إطلاق عملة رقمية، أنهت عمليا اختباراتها في هذا المجال بصفقات تجاوزت قيمتها خمسة مليارات دولار.

واليوان الرقمي هو وسيلة مستقبلية للدفع الإلكتروني عبر الهواتف الذكية يمكن أن تحل مكان العملات المعدنية والأوراق النقدية التي تحمل صورة الزعيم الصيني الراحل ماو تسي تونج.

والصين التي كانت تفكر في المشروع منذ 2014، لكنها كثفت التجارب في الأشهر الأخيرة، هي واحدة من أكثر الدول تقدما في هذا المجال، وفقا لـ"الفرنسية".

إلا أن البنك المركزي قال إنه "ليس هناك جدول زمني لإطلاق العملة الافتراضية رسميا". لكن اليوان الرقمي سيظهر للمرة الأولى عام 2022 في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين.

وأكد البنك المركزي الذي سيكون مسؤولا عن إصدار هذه العملة التي ستكون قيمتها مماثلة لقيمة اليوان، أن "الأجانب الذين يزورون الصين سيكونون قادرين على الحصول عليها دون الحاجة إلى فتح حساب مصرفي في البلاد".

وقالت وثيقة رسمية، "بالنظر إلى المستقبل، سيستجيب بنك الشعب الصيني بنشاط لمبادرات مجموعة العشرين والمنظمات الدولية الأخرى بشأن تحسين المدفوعات عبر الحدود، واستكشاف إمكانية تطبيق العملة الرقمية للبنك المركزي في السيناريوهات عبر الحدود".

وأشارت إلى أن بنك الشعب الصيني سيستكشف برامج دفع تجريبية عبر الحدود على أساس خبرة التجارب المحلية والطلب الدولي، بشرط الاحترام المتبادل للسيادة النقدية والامتثال للقوانين المعنية.

وقالت إن البنك المركزي سيعمل أيضا مع البنوك المركزية والسلطات النقدية ذات الصلة لوضع ترتيبات التبادل وآليات التعاون التنظيمي بشأن العملة الرقمية.

ومنذ أشهر عدة، تجرى تجارب على المستوى المحلي، خصوصا في شنغهاي، حيث تلقى سكان أموالا افتراضية على هواتفهم يمكنهم استخدامها في بعض المحال التجارية.

وأوضح البنك المركزي، أن نحو 35.4 مليار يوان (5.4 مليارات دولار) من التعاملات أجريت، مشيرا إلى أن أكثر من 20.8 مليون شخص كان بإمكانهم الدفع باليوان الرقمي.

ويقول بنك التسويات الدولية، إن هناك نحو 60 "جهة" تعمل على عملات افتراضية أو دخلت مرحلة تجريبية. لكن جزر البهاماس هي وحدها التي تملك رسميا عملة رقمية وطنية حتى الآن.

وأعلن البنك المركزي الأوروبي الخميس، إطلاق مشروع رائد لعامين، لتبني اليورو على أمد أطول، وضع لمواجهة تزايد اللجوء إلى الدفع الافتراضي وانتشار العملات المشفرة.

وأطلق البنك المركزي "المرحلة الاستقصائية" لمشروع اليورو الرقمي، الذي يهدف إلى تقديم "الشكل الأكثر أمانا للعملة"، وهو "أموال البنك المركزي"، حسب بيان نشر بعد اجتماع مجلس المحافظين في فرانكفورت.

وأضاف البيان، أن القرار الحازم بشأن إطلاق اليورو الرقمي لن يأتي إلا بعد هذه المرحلة الاستكشافية، وفقا لـ"الفرنسية".

وإذا سارت الأمور على ما يرام، يمكن لليورو الرقمي أن يرى النور بحلول 2025، وأن يضاف إلى وسائل الدفع التي يستخدمها المواطنون.

ويريد البنك المركزي الأوروبي مواكبة عمليات الدفع عبر الإنترنت، التي تضخمت مع جائحة كوفيد - 19، فحتى في ألمانيا حيث احتفظت النقود بالصدارة لفترة طويلة، زاد إنفاق المستهلكين في 2020 عبر البطاقات لأول مرة. ويخشى البنك المركزي الأوروبي من أن تستفيد من هذا الإقبال على العملات الافتراضية الخاصة أو عملات أجنبية.

أخبار تهمك

بعد فوز الأهلي بالعاشرة.. عمرو أديب يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. ياسمين عبدالعزيز تجري عملية جراحية (تفاصيل)

منذ حوالي 19 ساعة

ليس المال.. سبب مفاجئ يُعجل برحيل نجم الفريق من برشلونة

منذ ساعة الا ربع

تطورات مفاوضات الأهلي مع رحيمي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. كارتيرون يحسم موقفه من ضم نجم الأهلي

منذ 13 دقيقة

أول تعليق من الأهلي بعد سحب تهنئة الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل..تعرف علي التطورات الصحية لياسمين عبد العزيز خطأ طبي يتسبب في غيبوبة

منذ ساعة و نصف

الزمالك يقترب من ضم 3 صفقات مدوية

منذ حوالي 7 ساعات

التعليق الأول لأحمد العوضي بعد إعلان خبر تدهور حالة ياسمين عبد العزيز

منذ أقل من ساعتين

الضربة القاضية.. الزمالك يخطف هدف الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

ماذا قالت الصحف العالمية عن فوز الاهلي بالنجمة العاشرة

منذ ساعتين و 21 دقيقة

موسيماني يعطي الضوء الأخضر لرحيل هذا ثنائي الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - أول قرار من الخطيب بعد تتويج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 17 ساعة

تحرك عاجل من لجنة حقوق الإنسان العربية بشأن السد الإثيوبي

منذ ساعتين و 24 دقيقة

عاجل.. الكشف عن سبب رفض مبابي التجديد لباريس

منذ أقل من ساعة

الأهلي يتطلع لضم جلاد الحراس بالميركاتو

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:38 م

عاجل.. كارتيرون يحسم موقفه من ضم نجم الأهلي

التعليق الأول لأحمد العوضي بعد إعلان خبر تدهور حالة ياسمين عبد العزيز

02:06 م

عاجل..تعرف علي التطورات الصحية لياسمين عبد العزيز خطأ طبي يتسبب في غيبوبة

02:19 م

تحرك عاجل من لجنة حقوق الإنسان العربية بشأن السد الإثيوبي

01:27 م

عاجل - أول قرار من الخطيب بعد تتويج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

11:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس