الأتحاد الفلسطيني يبعث برسالة شكر لبرشلونة

ثمن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم يوم السبت على قرار نادي برشلونة، الذي وصفه بالشجاع، بنقل مباراته أمام نادي "بيتار" الإسرائيلي، التي كانت مقررة في الرابع من أغسطس المقبل في القدس المحتلة، على استاد "تيدي"، المقام على أراضي قرية المالحة المهجرة، إلى مكان آخر.





وأعرب الاتحاد الفلسطيني في بيان صحفي يوم السبت، عن تقديره لاحترام النادي الكتالوني العريق لمشاعر الملايين من جماهيره وأنصاره في العالم، والذين كانت قد روّعتهم فكرة أن يلعب النادي المعروف بتعاطفه مع المضطهدين، واحترامه لحقوق الإنسان، مع أحد أكثر الأندية عنصرية في عالمنا المعاصر.





وشكر رئيس الاتحاد الفريق جبريل الرجوب، رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا، على قراره الشجاع بنقل المباراة، واصفاً هذه الخطوة في رساله بعثها له، بأنها "تعبير صادق عن هوية برشلونة الحقيقية يُظهِر احترام النادي لمشاعر الملايين من معجبيه حول العالم".





وأعلن نادي "بيتار" الإسرائيلي لكرة القدم الغاء مباراة ودية تجمعه مع فريق برشلونة الإسباني كانت مقررة في 4 أغسطس المقبل. وقال المتحدث باسم النادي يوم الخميس الماضي إن السبب هو رفض فريق برشلونة اللعب في القدس.





وكان الاتحاد الفسلطيني لكرة القدم قد أعرب في التاسع من يوليو الجاري عن انتقاده لخطط إقامة مباراة ودية لفريق برشلونة الإسباني في القدس، وذلك في خطاب أرسل إلى الاتحاد الدولي للعبة (فيفا)، وكتب الرجوب في الخطاب إن القدس مدينة مقسمة وفقا لقرار الأمم المتحدة ويعتبر شطرها الشرقي أرضا فلسطينية محتلة، وذكر أيضا أن نادي بيتار هو "نادي عنصري".