ميركل: يجب التعامل بشكل أسرع وأفضل مع تداعيات التغير المناخي

قال المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الأحد، خلال تفقد آثار الفيضانات، إنه يجب التعامل بشكل أسرع وأفضل مع تداعيات التغير المناخي، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وتعهدت ميركل، بتقديم مساعدات مالية بشكل عاجل للمناطق المتضررة من الفيضانات في ألمانيا.



