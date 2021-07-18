ميركل: يجب التعامل بشكل أسرع وأفضل مع تداعيات التغير المناخي
قال المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الأحد، خلال تفقد آثار الفيضانات، إنه يجب التعامل بشكل أسرع وأفضل مع تداعيات التغير المناخي، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.
وتعهدت ميركل، بتقديم مساعدات مالية بشكل
عاجل للمناطق المتضررة من الفيضانات في ألمانيا.
وقد بحث عمال الإنقاذ في أجزاء من غرب ألمانيا
التي اجتاحتها الفيضانات عن ناجين، اليوم السبت، حيث ظلت مستويات المياه مرتفعة في
العديد من البلدات واستمرت المنازل في الانهيار في أسوأ كارثة طبيعية تشهدها البلاد
منذ نصف قرن. ولقى ما لا يقل عن 133 شخصا مصرعهم فى الفيضانات،
من بينهم 90 شخصا فى منطقة أروفيلر جنوب كولونيا، وفقا لتقديرات الشرطة يوم السبت،
وما زال مئات الأشخاص في عداد المفقودين. وقالت السلطات إنه تم إجلاء حوالي 700 من
السكان في ساعة متأخرة من مساء الجمعة بعد انهيار سد في بلدة واسنبرغ بالقرب من كولونيا.
وقد بحث عمال الإنقاذ في أجزاء من غرب ألمانيا
التي اجتاحتها الفيضانات عن ناجين، اليوم السبت، حيث ظلت مستويات المياه مرتفعة في
العديد من البلدات واستمرت المنازل في الانهيار في أسوأ كارثة طبيعية تشهدها البلاد
منذ نصف قرن.
ولقى ما لا يقل عن 133 شخصا مصرعهم فى الفيضانات،
من بينهم 90 شخصا فى منطقة أروفيلر جنوب كولونيا، وفقا لتقديرات الشرطة يوم السبت،
وما زال مئات الأشخاص في عداد المفقودين. وقالت السلطات إنه تم إجلاء حوالي 700 من
السكان في ساعة متأخرة من مساء الجمعة بعد انهيار سد في بلدة واسنبرغ بالقرب من كولونيا.
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