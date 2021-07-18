ننشر تفاصيل حالة الطقس يوم وقفة عرفات بمحافظات الجمهورية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس يوم وقفة عرفات ودرجات الحرارة المتوقعة بمحافظات الجمهورية.





وقالت الأرصاد الجوية إنه يسود غدا الاثنين، الموافق وقفة عرفات، انخفاض فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ليسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء.

ويشهد غدا نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.