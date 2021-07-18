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ننشر تفاصيل حالة الطقس يوم وقفة عرفات بمحافظات الجمهورية

الأحد 18/يوليو/2021 - 03:31 م
بوابة الفجر
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس يوم وقفة عرفات ودرجات الحرارة المتوقعة بمحافظات الجمهورية.

وقالت الأرصاد الجوية إنه يسود غدا الاثنين، الموافق وقفة عرفات، انخفاض فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ليسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد.
 
وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء.
 
ويشهد غدا نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.
 
وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا يوم "وقفة عرفات"، القاهرة الكبرى العظمى 37 درجة والصغرى 25 والوجه البحرى العظمى 37 درجة والصغرى 25 ، والسواحل الشمالية الغربية العظمى 31 درجة والصغرى 23 ، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء العظمى 32 درجة والصغرى 24 ، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمى 41 درجة والصغرى 28 ، وشمال الصعيد العظمى 42 درجة والصغرى 25 ، وجنوب الصعيد العظمى 45 درجة والصغرى 27. 

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