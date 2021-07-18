الرد الأول لوالد حلا شيحة بعد اعتذارها علي مواقع التواصل الاجتماعي





علق الفنان التشكيلي أحمد شيحة، على اعتذار ابنته حلا له، بعدما هاجمته، أمس، وطالبته بعدم التدخل في حياتها.



وقال احمد، في تصريحات صحفية: "حلا أغلى شخص في حياتي، ومحدش بيزعل من بناته، وهي ممثلة شاطرة أوي وطيبة، واللي قي قلبها على لسانها باستمرار".



وبشأن الحديث معها، قال: "لم نتحدث حتى الوقت الحالي، ولكنها على تواصل باستمرار مع شقيقتها".



وكانت نشرت الفنانة حلا شيحة رسالة والدها الفنان التشكيلي أحمد شيحة، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلقت حلا، على الصورة قائلة، "حبيبي والدي الغالي أعز الناس بحبك ومحدش يحقدر يخلف بيننا ابداً و انا متفهمة حبك و خوفك عليا و انت اغلي الناس، أنت غالي عندنا كلنا".



