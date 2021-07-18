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عاجل.. كارتيرون يحسم موقفه من ضم نجم الأهلي

الأحد 18/يوليو/2021 - 03:38 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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حسم الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك موقفه من ضم واحد من لاعبي نادي النادي الأهلي خلال فترة الإنتقالت ااصيفية القادمة.

وتحفظ كارتيرون على التعاقد مع عمرو جمال من صفوف فريق نادي طلائع الجيش على الرغم من الاتفاق مع اللاعب على كافة التفاصيل عن طريق فاروق جعفر المستشار الفني لمجلس الادارة.

ويضع كارتيرون أولويته في الحصول على خدمات حسام حسن مهاجم سموحة وفي المركز الثاني يأتي مهاجم الرجاء بن مالانجو.

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