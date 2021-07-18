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"الإسكان": تنفيذ أعمال التشطيبات لوحدات "الإسكان المتميز" بمدينة الفشن الجديدة

الأحد 18/يوليو/2021 - 03:32 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جارٍ تنفيذ أعمال التشطيبات للوحدات السكنية بمشروع الإسكان المتميز بالمرحلة الأولى بمدينة الفشن الجديدة ببنى سويف، موضحاً أن المشروع يضم ٥١٢ وحدة سكنية (٣٢ عمارة) "أرضي + ٣ أدوار متكررة"  نموذجى أ ، ب"  بنسبة تنفيذ إجمالية بلغت ٦٠٪.

من جانبه، قال المهندس أشرف فتحي، رئيس جهاز تنمية مدينتي ملوي والفشن الجديدتين، إن حجم الاستثمارات في مجال الإسكان والمرافق بمدينة الفشن الجديدة حتى الآن حوالي ١١٠ ملايين جنيه، مضيفاً أنه جارٍ تنفيذ أعمال المرافق للمنطقة العاجلة حول العمارات الجارى تنفيذها، حيث بلغت نسبة تنفيذ شبكات الصرف الصحى للمنطقة العاجلة بأطوال حوالى ١٥٠٠ م  ٩٠%، وشبكات المياه  ٨٠%.

وأشار رئيس الجهاز، إلى أنه جارٍ استكمال إجراءات الطرح والترسية لتنفيذ الخدمات الخاصة بالمرحلة العاجلة ( مدرسة - حضانة - سوق تجارية - وحدة صحية)، وجارٍ أيضاً استكمال إجراءات الطرح والترسية لأعمال الكهرباء للمرحلة العاجلة بالمدينة، كما تم تكليف الشركة المصرية للاتصالات للقيام بأعمال تخطيط وتنفيذ شبكات الاتصالات عن طريق جهاز المدينة، حرصاً على توافر جميع الخدمات.

وأكد رئيس الجهاز، أن ذلك  يأتي استكمالاً لمراحل تنفيذ الأعمال المختلفة بالمرحلة الأولى من مدينة الفشن الجديدة، لافتاً إلى أن المدينة تحتوي على جميع أنواع الإسكان ومشروعات الخدمات والاستثمارات بمختلف أنشطتها.



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