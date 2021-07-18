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رئيس جهاز "برج العرب الجديدة": استمرار أعمال توسعة مدخل المدينة الرئيسي

الأحد 18/يوليو/2021 - 03:42 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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أكد المهندس أحمد إبراهيم أنور، رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، أن العمل مستمر في تنفيذ أعمال التوسعة ورفع الكفاءة لطريق المدخل الرئيسي بطول 3.5 كم من صينية بهيج وحتى ميدان مدخل المدينة، خلال أيام إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأوضح رئيس الجهاز، أنه تم الانتهاء من صب  11 كمرة من إجمالي 15 كمرة خرسانية ضمن أعمال تنفيذ كوبريين أعلى ترعة بهيج، وأن التكلفة الإجمالية المتوقعة للمشروع تصل إلى 220 مليون جنيه، وتشمل أعمال التطوير توسعة مسار الطريق ليصل إلى 3 حارات مرورية بكل اتجاه، مع وجود طريق خدمة بعرض 9 أمتار، وتشمل الأعمال كذلك تنفيذ  كوبري علوي على السكة الحديد.

وأضاف: يساهم المشروع في حل مشكلة التكدسات المرورية في أوقات الذروة خاصة أوقات دخول وخروج الورديات الخاصة بالمصانع العاملة بالمدينة.

وفي سياق متصل، قال المهندس أحمد ابراهيم أنور، إن العمل مستمر خلال إجازة عيد الأضحى المبارك بجميع القطاعات الحيوية بالمدينة، وأنه تم تشكيل فرق عمل  تعمل على مدار 24 ساعة لمواجهة أي حالات طارئة قد تحدث.

وأكد أنه تم تكليف فرق العمل المشكلة بأعمال النظافة بالمتابعة المستمرة داخل أحياء المدينة والتعامل الفوري مع أي مخلفات يتم إلقاؤها نتيجة أعمال ذبح الأضاحي.

وقام رئيس الجهاز بالمرور على جميع محطات الصرف الصحي وروافع المياه بالمدينة، للاطمئنان على أعمال التشغيل، مشدداً على الالتزام بالتواجد خلال فترة النوباتجية ومتابعة أعمال التشغيل على مدار اليوم.

وأشار رئيس الجهاز، إلى أن ذلك يأتي  ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بتشكيل فرق عمل تعمل على مدار اليوم خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، تلافيا لحدوث أى مشكلات فى الخدمات المقدمة للمواطنين.


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