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درة تفوز بجائزة أيقونة الموضة العربية من دبي وتنتظر عرض "الكاهن" سبتمبر المقبل

الأحد 18/يوليو/2021 - 03:41 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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تسلمت النجمة درة في مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة جائزة أيقونة الموضة العربية، وعبرت درة عن سعادتها بهذه الجائزة بالإضافة لحصولها على الإقامة الذهبية من دولة الإمارات العربية المتحدة.

وكانت درة قد عادت من مدينة كان الفرنسية بعد أن قامت بتمثيل ماركة المجوهرات الشهيرة دار chopard، وهي واحدة من الرعاة الرسميين للمهرجان منذ فترة طويلة .

 

وحضرت درة هناك العديد من الفعاليات التي تخص الشركة العالمية، ومنها حفل توزيع جوائز شوبارد Chopard trophy للسينمائيين الواعدين بحضور اعضاء لجنة تحكيم المهرجان التي يرأسها المخرج الامريكى الكبير سبايك لي اضافة الى نجوم فرنسين واوروبيين.

 

وحضرت أيضا العرض الخاص لفيلم من المسابقة الرسمية "de son vivant “ بحضور مخرجة الفيلم وابطاله ومنهم النجمة الفرنسية الكبيرة كاثرين دي نيف.

 

وحضرت حفلة دار شوبارد السنوية التي تقام على هامش مهرجان كان، وقامت بتسجيل حلقة مع رايا برنامج سكوب مع ريا على أم بي سي، ثم سافرت الى دبي لتكريمها في حفل ضيافة هناك.

 

هذه هي المرة الرابعة التي تشارك فيها درة في فعاليات مهرجان كان ثلاثة منها مع شركة المجوهرات الشهيرة ومرة مع وفد من شباب السينمائيين التونسيين اثناء إحتفال المهرجان بالسينما التونسية.

 

وبهذا تصبح درة هي الفنانة العربية الوحيدة التي تمثل هذه الشركة العالمية ونشرت الشركة صورها عبر صفحاتها ومواقعها الرسمية.

 

على صعيد أخر تنتظر درة عرض فيلمها الجديد "الكاهن" في شهر سبتمبر القادم وهو من تأليف محمد ناير وإخراج عثمان ابو لبن ويشاركها البطولة كل من النجوم جمال سليمان وحسين فهمي ومحمود حميدة وإياد نصار وفتحي عبد الوهاب.

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