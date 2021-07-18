Advertisements

رئيس اتحاد الإذاعات الإسلامية: بث شعائر الحج ويوم عرفة لجميع الإذاعات والتليفزيونات

الأحد 18/يوليو/2021 - 03:45 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
Advertisements

صرح الدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد الإذاعات الإسلامية، انه تم التنسيق مع جميع القنوات التليفزيونية والشبكات الإذاعية العربية والإسلامية لبث شعائر الحج والوقوف بعرفة.

وأضاف الليثي انه سيتم التقل التليفزيوني والاذاعي نقلا عن التليفزيون السعودي ، في تغطية وبث مباشر مفتوح، من مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بدءا من يوم التروية حتى يوم الثالث عشر من الشهر، لنقل مناسك الحج من منى وعرفات، ومزدلفة، والنقل المباشر لصلاتَيْ الظهر والعصر جمعاً وقصراً مع خطبة عرفات.

ثم الإفاضة من عرفات إلى مزدلفة بالإضافة إلى نقل صلاة عيد الأضحى المبارك من المسجد الحرام والمسجد النبوي يوم العاشر من ذي الحجة.

أخبار تهمك

الزمالك يقترب من ضم 3 صفقات مدوية

منذ حوالي 7 ساعات

الضربة القاضية.. الزمالك يخطف هدف الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

تحرك عاجل من لجنة حقوق الإنسان العربية بشأن السد الإثيوبي

منذ ساعتين و 28 دقيقة

ماذا قالت الصحف العالمية عن فوز الاهلي بالنجمة العاشرة

منذ ساعتين و 25 دقيقة

عاجل..تعرف علي التطورات الصحية لياسمين عبد العزيز خطأ طبي يتسبب في غيبوبة

منذ أقل من ساعتين

عاجل - أول قرار من الخطيب بعد تتويج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 17 ساعة

تطورات مفاوضات الأهلي مع رحيمي

منذ أقل من ساعة

أول تعليق من الأهلي بعد سحب تهنئة الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

بعد فوز الأهلي بالعاشرة.. عمرو أديب يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يتطلع لضم جلاد الحراس بالميركاتو

منذ حوالي 4 ساعات

التعليق الأول لأحمد العوضي بعد إعلان خبر تدهور حالة ياسمين عبد العزيز

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. ياسمين عبدالعزيز تجري عملية جراحية (تفاصيل)

منذ حوالي 19 ساعة

ليس المال.. سبب مفاجئ يُعجل برحيل نجم الفريق من برشلونة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. كارتيرون يحسم موقفه من ضم نجم الأهلي

منذ 17 دقيقة

عاجل.. الكشف عن سبب رفض مبابي التجديد لباريس

منذ ساعة

موسيماني يعطي الضوء الأخضر لرحيل هذا ثنائي الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:38 م

عاجل.. كارتيرون يحسم موقفه من ضم نجم الأهلي

التعليق الأول لأحمد العوضي بعد إعلان خبر تدهور حالة ياسمين عبد العزيز

02:06 م

عاجل..تعرف علي التطورات الصحية لياسمين عبد العزيز خطأ طبي يتسبب في غيبوبة

02:19 م

تحرك عاجل من لجنة حقوق الإنسان العربية بشأن السد الإثيوبي

01:27 م

عاجل - أول قرار من الخطيب بعد تتويج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

11:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس