رئيس اتحاد الإذاعات الإسلامية: بث شعائر الحج ويوم عرفة لجميع الإذاعات والتليفزيونات

صرح الدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد الإذاعات الإسلامية، انه تم التنسيق مع جميع القنوات التليفزيونية والشبكات الإذاعية العربية والإسلامية لبث شعائر الحج والوقوف بعرفة.

وأضاف الليثي انه سيتم التقل التليفزيوني والاذاعي نقلا عن التليفزيون السعودي ، في تغطية وبث مباشر مفتوح، من مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بدءا من يوم التروية حتى يوم الثالث عشر من الشهر، لنقل مناسك الحج من منى وعرفات، ومزدلفة، والنقل المباشر لصلاتَيْ الظهر والعصر جمعاً وقصراً مع خطبة عرفات.

ثم الإفاضة من عرفات إلى مزدلفة بالإضافة إلى نقل صلاة عيد الأضحى المبارك من المسجد الحرام والمسجد النبوي يوم العاشر من ذي الحجة.