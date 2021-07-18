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مفقدون جراء غرق سفينة قبالة سواحل ليبيريا

الأحد 18/يوليو/2021 - 03:47 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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أعلن خفر السواحل في ليبيريا، اليوم الأحد، فقدان أكثر من 15 شخصا، إثر غرق سفينة قبالة الساحل الجنوبي الشرقي.

 

وقد بدأت السفينة تغرق ليل السبت/ الأحد، وعلى متنها 21 شخصا، حيث اعتبر أكثر من 15 منهم في عداد المفقودين.

 

وأنقذ خفر السواحل، عددا من الأشخاص ليلا، وهو يبحث الآن عن ناجين، وفقًا لمسؤول من خفر السواحل في العاصمة الليبيرية مونروفيا.

 

وكان رئيس السلطات البحرية الليبيرية يوجين لين ناجبي، صرح للصحفيين بأن السفينة كانت قد وضعت في وقت سابق قيد الاحتجاز لأنها غير صالحة للإبحار.

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مفقدون ليببريا غرق سفينة

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