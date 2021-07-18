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عبد الرحيم كمال يوقع روايته "أبناء حورة" في مصر الجديدة

الأحد 18/يوليو/2021 - 03:50 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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وقع السيناريست والكاتب الروائي عبد الرحيم كمال مساء أمس السبت اروايته الجديدة "أبناء حورة" في تمام السابعة مساء بمكتبة ديوان في مصر الجديدة.
بحضور وزير قطاع الاعمال هشام توفيق و مدير التصوير الكبير سامح سليم والمخرجين مجدي أحمد علي ونيفين شلبي والسيناريست ناصر عبد الرحمن والإعلامية والفنانة منى المراغي والفنانة سلمى غريب والفنان سامح السيد .
والذين حرصوا على حضور حفل التوقيع رغم تزامنه مع مباراة النادي الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا والذي حرص عبد الرحيم على تهنئته على صفحته الخاصة عبر الفيس بوك.

وتحكي الراوية قصة سيدة تدعى حورة وأولادها «نور الطريق جمال» و«حُسن الجوار جمال» و«سيف القضاء جمال»، نقابل الرياحي والحُر الواثق ورمَّاح الحكَّاء، نرى العمالقة ونختبئ من الغيلان وندخل عوالم يمتزج فيها الطير والبشر، نعيش في قاهرة لا تشبه قاهرتنا، ومستقبل لا يشبه حاضرنا، لكن شيئًا واحدًا يربطنا، هو النجاة في الحب مهما تعددت طرائقه، أو كما يقول الشيخ صفي الدين بإخلاص ويقين: «ثوب الحب لا يُصنع إلا بخيوط من عجب».

يذكر أن عبد الرحيم كمال كتب عددا من الأعمال الروائية إلى جانب المسلسلات التليفزيونية، مثل: «الخواجة عبد القادر» و«ونوس» و«شيخ العرب همام»، «القاهرة كابول»، «نجيب زاهي زركش». والرحايا ويونس ولد فضة والكنز.

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