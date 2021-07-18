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رئيس مركز إبشواي: أعمال النظافة مستمرة خلال عيد الأضحى

الأحد 18/يوليو/2021 - 04:32 م
بوابة الفجر
الفيوم - ريهام على
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قام مراد مسعود رئيس مركز ومدينة إبشواي، بمحافظة الفيوم، بجولة ميدانية موسعة لمتابعة أعمال منظومة النظافة بالمدينة والقرى، حيث وجه السيارة المكنسة لكنس الشوارع والميادين ورفع الأتربة لتحسين الشكل الجمالي للشوارع.

كما تابع أعمال منظومة النظافة ورفع القمامة والمخلفات من الشوارع الرئيسية والفرعية وانتقال السيارات المكبس لإفراغ صناديق وحاويات القمامة من النقاط الموضوعة بها.

وقال رئيس المركز، إن أعمال منظومة النظافة مستمرة بكامل طاقتها علي مدار الساعة خلال أيام عيد الأضحى المبارك لضمان عدم تراكم أي مخلفات أو قمامة تجنبا لانتشار روائح كريهة أو أمراض وأوبئة وحرصا على سلامة المواطنين.

وأكد  رئيس مركز ومدينة أبشواي، أنه قد تم وقف أعمال استكمال بناء مخالف خارج الحيز العمراني، حيث أن البناء عبارة عن أساسات وأعمدة ومتخذ كافة الإجراءات بصددهم ومقدم لهم طلب تصالح في تاريخه، وقد قام المخالف بالشروع في استكمال أعمال الشدة الخشبية للسقف، وتم الرصد والانتقال إلي الموقع لوقف الأعمال واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالف، بالإضافة إلي ردم أساسات معده للبناء المخالف ورفع تشوينات بلوك بناحية ابوجنشو بمدينة ابشواي والتصدي لمحاولة البناء المخالف واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالف.

كما تابع رئيس المركز الجولات الميدانية لرؤساء الوحدات المحلية القروية التابعة على المجازر لمتابعة انتظام العمل بها والتنبيه على الجزارين بعدم الذبح خارج المجازر أو في الطرق والشوارع.
رئيس مركز إبشواي: أعمال النظافة مستمرة خلال عيد الأضحى
رئيس مركز إبشواي: أعمال النظافة مستمرة خلال عيد الأضحى
رئيس مركز إبشواي: أعمال النظافة مستمرة خلال عيد الأضحى
رئيس مركز إبشواي: أعمال النظافة مستمرة خلال عيد الأضحى
رئيس مركز إبشواي: أعمال النظافة مستمرة خلال عيد الأضحى
رئيس مركز إبشواي: أعمال النظافة مستمرة خلال عيد الأضحى
رئيس مركز إبشواي: أعمال النظافة مستمرة خلال عيد الأضحى
رئيس مركز إبشواي: أعمال النظافة مستمرة خلال عيد الأضحى
رئيس مركز إبشواي: أعمال النظافة مستمرة خلال عيد الأضحى
رئيس مركز إبشواي: أعمال النظافة مستمرة خلال عيد الأضحى
رئيس مركز إبشواي: أعمال النظافة مستمرة خلال عيد الأضحى
رئيس مركز إبشواي: أعمال النظافة مستمرة خلال عيد الأضحى
رئيس مركز إبشواي: أعمال النظافة مستمرة خلال عيد الأضحى
رئيس مركز إبشواي: أعمال النظافة مستمرة خلال عيد الأضحى
رئيس مركز إبشواي: أعمال النظافة مستمرة خلال عيد الأضحى
رئيس مركز إبشواي: أعمال النظافة مستمرة خلال عيد الأضحى
رئيس مركز إبشواي: أعمال النظافة مستمرة خلال عيد الأضحى
رئيس مركز إبشواي: أعمال النظافة مستمرة خلال عيد الأضحى
رئيس مركز إبشواي: أعمال النظافة مستمرة خلال عيد الأضحى
رئيس مركز إبشواي: أعمال النظافة مستمرة خلال عيد الأضحى
رئيس مركز إبشواي: أعمال النظافة مستمرة خلال عيد الأضحى
رئيس مركز إبشواي: أعمال النظافة مستمرة خلال عيد الأضحى
رئيس مركز إبشواي: أعمال النظافة مستمرة خلال عيد الأضحى
رئيس مركز إبشواي: أعمال النظافة مستمرة خلال عيد الأضحى

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الكلمات المفتاحية

عيد الأضحى الفيوم الحيز العمرانى إبشواي

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