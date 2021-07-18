وفد كنسي يهنىء محافظ الشرقية بعيد الأضحى المبارك





يذكر أن غدا الاثنين يوافق يوم عرفه وأن يوم بعد غد الثلاثاء يوافق أول أيام عيد الأضحى المبارك.





ويستقبل الشارع الشرقاوي عيد الأضحى المبارك بإجراءات احترازية ضد فيروس كورونا بحسب تعليمات وزارة الأوقاف في صلاة عيد الأضحى.

زار نيافة الأنبا صليب أسقف ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية ومعه وفد كنسي، اليوم، مقر محافظة الشرقية، حيث قدموا التهنئة للدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية وقيادات المحافظة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.