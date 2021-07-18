184 حالة وفاة و 23371 إصابة جديدة بكورونا في إيران

سجلت وزارة الصحة في إيران، اليوم الأحد، 195حالة وفاة و 22184إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأفادت بيانات الصحة الإيرانية، بأن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع إلى نحو ثلاثة ملايين و 523ألفا و 263 حالة.

وكانت العلاقات العامة في وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي، أوضحت أن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في الجمهورية الإسلامية قد ارتفع إلى 87161.

وقد تجاوز عدد المتعافين، 3 ملايين و 135 ألفا و 60 حالة، وفقا لما نقلته وكالة أنباء (إرنا).