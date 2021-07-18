Advertisements

184 حالة وفاة و 23371 إصابة جديدة بكورونا في إيران

الأحد 18/يوليو/2021 - 04:01 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
Advertisements

سجلت وزارة الصحة في إيران، اليوم الأحد، 195حالة وفاة و 22184إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

 

وأفادت بيانات الصحة الإيرانية، بأن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع إلى نحو ثلاثة ملايين و 523ألفا و 263 حالة.

 

وكانت العلاقات العامة في وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي، أوضحت أن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في الجمهورية الإسلامية قد ارتفع إلى 87161.

 

وقد تجاوز عدد  المتعافين، 3 ملايين و 135  ألفا و 60 حالة، وفقا لما نقلته وكالة أنباء (إرنا).

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا ايران إصابات كورونا

أخبار تهمك

بعد فوز الأهلي بالعاشرة.. عمرو أديب يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. أول رد رسمي من الأهلي على مقطع "سب شيكابالا"

منذ ساعة و 27 دقيقة

التعليق الأول لأحمد العوضي بعد إعلان خبر تدهور حالة ياسمين عبد العزيز

منذ حوالي 3 ساعات

كشف حساب محمد الشناوي مع الأهلي بعد التتويج بالعاشرة

منذ ساعة الا ربع

بعد التتويج بدوري أبطال إفريقيا.. الخطيب يحسم ملف تجديد نجم الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل..تعرف علي التطورات الصحية لياسمين عبد العزيز خطأ طبي يتسبب في غيبوبة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. كارتيرون يحسم موقفه من ضم نجم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

بعد التتويج بالعاشرة.. تعرف على موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري المصري

منذ ساعة و 17 دقيقة

الأهلي يتطلع لضم جلاد الحراس بالميركاتو

منذ حوالي 6 ساعات

تحرك عاجل من لجنة حقوق الإنسان العربية بشأن السد الإثيوبي

منذ حوالي 4 ساعات

الرد الأول لوالد حلا شيحة بعد اعتذارها علي مواقع التواصل الاجتماعي

منذ أقل من ساعتين

ماذا قالت الصحف العالمية عن فوز الاهلي بالنجمة العاشرة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. ياسمين عبدالعزيز تجري عملية جراحية (تفاصيل)

منذ حوالي 20 ساعة

أزمة كبرى في صفقة انتقال نجم الأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل - أول قرار من الخطيب بعد تتويج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 18 ساعة

تطورات مفاوضات الأهلي مع رحيمي

منذ ساعتين و 21 دقيقة

موضوعات متعلقة

إيران تسجل 5960 إصابة جديدة بفيروس كورونا

تسجيل 71 حالة وفاة جديدة بكورونا في إيران

91 حالة وفاة و6208 إصابات جديدة بكورونا في إيران

62 حالة وفاة و7390 إصابة جديدة بكورونا في إيران

7530 إصابة جديدة بكورونا في إيران

398 حالة وفاة وأكثر من 24 ألف إصابة جديدة بكورونا في إيران

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:36 م

الرد الأول لوالد حلا شيحة بعد اعتذارها علي مواقع التواصل الاجتماعي

عاجل.. كارتيرون يحسم موقفه من ضم نجم الأهلي

03:38 م

عاجل.. أول رد رسمي من الأهلي على مقطع "سب شيكابالا"

03:56 م

التعليق الأول لأحمد العوضي بعد إعلان خبر تدهور حالة ياسمين عبد العزيز

02:06 م

أزمة كبرى في صفقة انتقال نجم الأهلي

04:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس