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محافظ الجيزة يقود حملة مكبرة لإعادة الانضباط بشارع ناهيا

الأحد 18/يوليو/2021 - 04:38 م
جانب من الجولة
جانب من الجولة
إسماعيل منطاوي
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قاد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، حملة مكبرة لإعادة الانضباط بشارع ناهيا بحي بولاق الدكرور شملت رفع كافة التعديات علي الطريق العام من إشغالات للمحال والمنشآت التجارية والباعة الجائلين وتنظيم تواجد مواقف السرفيس بمحيط مواقع أعمال محور الفريق كمال عامر(ترعة الزمر) وتقاطعه مع شارع ناهيا وذلك لتحسين الحركة المرورية وضبط مخالفات السيارات .

كلف المحافظ بإنشاء موقف لسيارات السرفيس أسفل المحور وتقاطعه مع ناهيا لما تسببه المواقف العشوائية بذلك القطاع من إعاقة حركة المارة والسيارات، موجها برفع السيارات المنتظرة بشكل خاطئ بالجزيرة الوسطى بشارع ناهيا وزيادة أعداد صناديق القمامة، ومشددا على ضرورة تطبيق ذلك الإجراء بكافه الشوارع الرئيسية والحيوية المحيطة بالمحور لما لها من أهمية مرورية كبيرة.

وخلال الجولة التي رافقه خلالها اللواء محمد الكيلاني رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبري أكد المحافظ على ضرورة إعداد تصور لإنشاء موقف حضارى بشارع ترعه الزمر مع ترعة المجنونة وبحث إنشاء عدد من المواقف الحضارية أسفل محور الفريق كمال عامر(ترعه الزمر) بالمناطق عالية الكثافة لمنع المواقف العشوائية والتكدسات التي تنتج عنها، على أن يتم بحث مخطط لتطوير المناطق المحيطة بالمحور وصنع محور مرورى مطور لتحسين حركة المرور أسفله.

كما وجه المحافظ بتحسين الحاله العامة لكوبري المشاة بناهيا وإزالة أي إشغالات للباعة الجائلين وإضاءته بالشكل اللائق ورفع المخلفات بمحيطه وتخصيص عمال نظافة للمرور الدوري لمنع تكرار التعديات.

وخلال الجولة وجه المحافظ رئيس حي العجوزة بإزالة شادر لبيع الأضاحي مقام بالمخالفة بالشارع واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف .

كما تفقد محافظ الجيزة منطقة كوبرى الخشب موجها رئيس حى الدقى برفع الأسواق العشوائية وعدم السماح بأي تعديات وتعيين خدمات ثابتة للنظافة والإشغالات للمرور الدوري.

رافق المحافظ خلال الجولة عددا من أعضاء مجلس النواب والشيوخ عن تلك الدوائر ورئيس مدينة الجيزة ورئيس جهاز التفتيش والسرفيس والنظافة ورؤساء أحياء شمال والعجوزة وبولاق الدكرور والدقي.

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محافظ الجيزة شارع ناهيا حي بولاق الدكرور حملة

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