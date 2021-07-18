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تعرف على ترتيب هدافي الدوري المصري قبل المباريات المقبلة
الأحد 18/يوليو/2021 - 04:05 م
غدير أحمد
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يجلس أحمد ياسر ريان مهاجم سيراميكا كليوباترا على عرش صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 15 هدف، لكنه أصبح مُهددًا بخسارة المركز الأول.
وبينما يحتل محمد شريف مهاجم الأهلي المركز الثاني بعدما رفع رصيده إلى 14 هدف بتسجيل هدفين أمام مصر المقاصة، وقلص الفارق مع الريان إلى هدف واحد، حيث يُضيق الخناق على مُنافسه الأبرز.
وإليكم ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز كالآتي:-
1- أحمد ياسر ريان لاعب سيراميكا كليوباترا 15 هدفًا
2- محمد شريف لاعب الأهلي 14 هدفًا
3- أشرف بن شرقي لاعب الزمالك 12 هدفًا
4- أحمد سمير لاعب طلائع الجيش 11 هدفًا
5- عمر كمال عبد الواحد لاعب المصري 11 هدفًا
6- رامي صبري لاعب إنبي 10 أهداف
7- مصطفى فتحي لاعب سموحة 10 أهداف
8- عمرو جمال لاعب طلائع الجيش 10 أهداف
9- يوسف أوباما لاعب الزمالك 9 أهداف
10- أحمد علي لاعب البنك الأهلي 9 أهداف
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