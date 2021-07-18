Advertisements

بعد التتويج بالعاشرة.. تعرف على موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري المصري

الأحد 18/يوليو/2021 - 04:06 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
Advertisements
توج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ببطولة دوري أبطال إفريقيا، للمرة العاشرة في تاريخ القلعة الحمراء، بعد الفوز على كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في المباراة النهائية.

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره البنك الأهلي، يوم الخميس 22 من شهر يوليو الجاري، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتقام مباراة الأهلي أمام نظيره البنك الأهلي، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 51 نقطة، بينما يتواجد البنك الأهلي في المركز الخامس عشر برصيد 25 نقطة.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات.

أخبار تهمك

عاجل.. أول رد رسمي من الأهلي على مقطع "سب شيكابالا"

منذ ساعة و نصف

برشلونة يرفض صفقة تبادلية مع يوفنتوس

منذ أقل من نصف ساعة

كشف حساب محمد الشناوي مع الأهلي بعد التتويج بالعاشرة

منذ أقل من ساعة

بعد التتويج بالعاشرة.. تعرف على موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري المصري

منذ ساعة و 22 دقيقة

الرد الأول لوالد حلا شيحة بعد اعتذارها علي مواقع التواصل الاجتماعي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. ياسمين عبدالعزيز تجري عملية جراحية (تفاصيل)

منذ حوالي 20 ساعة

تحرك عاجل من لجنة حقوق الإنسان العربية بشأن السد الإثيوبي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل..تعرف علي التطورات الصحية لياسمين عبد العزيز خطأ طبي يتسبب في غيبوبة

منذ حوالي 3 ساعات

أزمة كبرى في صفقة انتقال نجم الأهلي

منذ أقل من ساعة

بعد فوز الأهلي بالعاشرة.. عمرو أديب يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. كارتيرون يحسم موقفه من ضم نجم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

ماذا قالت الصحف العالمية عن فوز الاهلي بالنجمة العاشرة

منذ حوالي 4 ساعات

التعليق الأول لأحمد العوضي بعد إعلان خبر تدهور حالة ياسمين عبد العزيز

منذ حوالي 3 ساعات

بعد التتويج بدوري أبطال إفريقيا.. الخطيب يحسم ملف تجديد نجم الأهلي

منذ نصف ساعة

عاجل - أول قرار من الخطيب بعد تتويج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي يتطلع لضم جلاد الحراس بالميركاتو

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:36 م

الرد الأول لوالد حلا شيحة بعد اعتذارها علي مواقع التواصل الاجتماعي

عاجل.. كارتيرون يحسم موقفه من ضم نجم الأهلي

03:38 م

عاجل.. أول رد رسمي من الأهلي على مقطع "سب شيكابالا"

03:56 م

التعليق الأول لأحمد العوضي بعد إعلان خبر تدهور حالة ياسمين عبد العزيز

02:06 م

أزمة كبرى في صفقة انتقال نجم الأهلي

04:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس