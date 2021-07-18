موعد قمة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني 2021 - 2022

ينتظر عشاق الكورة الأوروبية بشكل عام، والدوري الإسباني بشكل خاص، انطلاق الليغا الإسبانية في موسمها الجديد 2021-2022، والمقرر إنطلاقة في شهر أغسطس المقبل.

ويأمل نادي برشلونة في إستعادة لقب الليغا الغائب منذ موسمين بعد أن حصده ريال مدريد في الموسم قبل الماضي، وناله أتليتكو مدريد في الموسم الماضي، في الجولة الأخيرة، بعد منافسة شرسة مع كبار إسبانيا.

وستكون قمة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني 2021-2022، في شهر أكتوبر المقبل، في إطار مباريات الجولة الثامنة.

ويلتقي برشلونة مع أتلتيكو مدريد يوم الأحد الموافق 3 أكتوبر القادم، على ملعب واندا متروبوليتانو، في الثامنة مساءً بتوقيت مصر، التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.