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مي سليم تدعو توجه رسالة دعم للفنانة ياسمين عبد العزيز

الأحد 18/يوليو/2021 - 04:09 م
بوابة الفجر
أروى حمدي
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وجهت الفنانه مي سليم رسالة دعم للفنانة ياسمين عبد العزيز، بعد إجرائها لعملية جراحية، وذلك عبر صفحتها الشخصيه موقع تبادل الصور والفيديوهات" إنستجرام". 

نشرت مي سليم صوره للفنانه ياسمين عبد العزيز، وعلقت عليها قائلة:" ألف سلامه عليكي ".

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة مي سليم الدرامية مسلسل"لحم غزال"، الذي تم عرضه في السباق الرمضاني الماضي، وهو بطولة شريف سلامة، عمرو عبد الجليل، وفاء عامر، خالد كمال، أحمد خليل، وفاء عامر، ومن تأليف إياد عبد المجيد وإخراج محمد أسامة. 

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