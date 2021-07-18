شاهد اللاعب "شريف الإنجليزي" أثناء فتره العلاج الطبيعي بعد إجراء عملية بتر بالقدم





بدأ اللاعب شريف محمد، لاعب ملوي والمنيا والالمونيوم والشهير بـ "شريف الانجليزي" فترة العلاج الطبيعي عقب إجراء عملية بتر قدمة على إثر تعرضه لمرض السرطان في الركبة، ويظهر اللاعب شريف الانجليزي في الفيديو وهو يحاول المشي مستندا على عكازين داخل المستشفى.وشهدت الساعات الماضية تعاطف رواد السوشيال ميديا مع الاعب شريف محمد الانجليزي، لاعب ملوى، والذى أصبح حديث الصباح والمساء في الوسط الرياضى عامة ولاعبى الكرة خاصة، بعد أن كشف عن معاناته مع السرطان.وخلال رحلته مع مرض السرطان، والذى يعانى منه منذ أشهر، ويخضع حاليا للعلاج من المرض الذى أصابه، وأبعده عن المستطيل الأخضر.. ولم يكن ذلك فحسب فقد تم إجراء عمليه جراحيه لاستئصاله بالقدم اليمنى.شريف بتلك العملية التي أجراها، فقد مصدر دخله الوحيد كلاعب كرة قدم، فالمناشدات لم تكون لمؤازرة بسبب الحالة المرضية فحسب ولكن بدأت المناشدات تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي يطالبون فيه تدخل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتورة نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ونائبة محمد أبو زيد ووزير الشباب، ولاعبي فريقي الاهلي والزمالك بتوفير فرصة عمل له، لتكون بديلة له ولاسرته بعدما قدر الله تعالى بأن يفقد قدمه.شريف محمد الإنجليزي، ابن عائلة رياضية، الإبن الأكبر لنجم من نجوم صعيد مصر هو الكابتن محمد الانجليزي، ناشئي في صفوف ملوى، ثم لعب للعديد من أندية الصعيد «سكر أبوقرقاص _الوليدية _أبوتيج _ملوي_ناصر ملوي»، وشارك مع فريقه هذا الموسم حتي الرمق الأخير في سباق الصعود بين فريقي ملوى.