وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر يهنئ المحافظ والمواطنين بعيد الأضحى

هنأ القمص يؤانس اديب وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر، اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الاحمر، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، قائلًا "بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن شعب الكنيسة الكاثوليكية بالبحر الأحمر، يسعدني أن أهنئ سيادتكم بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك، وأتمنى من الله أن يعيده عليكم وعلى مصرنا الحبيبة بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ مصر من كل سوء".



كما هنأ وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر اللواء سليمان شتا مدير أمن البحر الأحمر، والدكتور محمود الشيمى وكيل وزارة الأوقاف، وجميع القيادات بالمحافظة، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنيًا أن تعم على مصرنا الغالية نعمة المحبة والسلام.



كما هنأ راعى الكنيسة الكاثوليكية بالبحر الأحمر، أعضاء مجلسى الشعب والشيوخ، وأبناء المحافظة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعيًا الله أن يحفظ مصر من كل مكروه وأن ينعم على شعبها بمزيد من الأمن والإستقرار والرخاء.