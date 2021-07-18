Advertisements

وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر يهنئ المحافظ والمواطنين بعيد الأضحى

الأحد 18/يوليو/2021 - 04:28 م
بوابة الفجر
هيام على
Advertisements
هنأ القمص يؤانس اديب وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر، اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الاحمر، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، قائلًا "بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن شعب الكنيسة الكاثوليكية بالبحر الأحمر، يسعدني أن أهنئ سيادتكم بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك، وأتمنى من الله أن يعيده عليكم وعلى مصرنا الحبيبة بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ مصر من كل سوء".

كما هنأ وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر اللواء سليمان شتا مدير أمن البحر الأحمر، والدكتور محمود الشيمى وكيل وزارة الأوقاف، وجميع القيادات بالمحافظة، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنيًا أن تعم على مصرنا الغالية نعمة المحبة والسلام.

كما هنأ راعى الكنيسة الكاثوليكية بالبحر الأحمر، أعضاء مجلسى الشعب والشيوخ، وأبناء المحافظة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعيًا الله أن يحفظ مصر من كل مكروه وأن ينعم على شعبها بمزيد من الأمن والإستقرار والرخاء.

أخبار تهمك

بعد فوز الأهلي بالعاشرة.. عمرو أديب يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

كشف حساب محمد الشناوي مع الأهلي بعد التتويج بالعاشرة

منذ أقل من ساعة

أزمة كبرى في صفقة انتقال نجم الأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل - أول قرار من الخطيب بعد تتويج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 18 ساعة

التعليق الأول لأحمد العوضي بعد إعلان خبر تدهور حالة ياسمين عبد العزيز

منذ حوالي 3 ساعات

بعد التتويج بدوري أبطال إفريقيا.. الخطيب يحسم ملف تجديد نجم الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

بعد التتويج بالعاشرة.. تعرف على موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري المصري

منذ ساعة و 21 دقيقة

الأهلي يتطلع لضم جلاد الحراس بالميركاتو

منذ حوالي 6 ساعات

تحرك عاجل من لجنة حقوق الإنسان العربية بشأن السد الإثيوبي

منذ حوالي 4 ساعات

الرد الأول لوالد حلا شيحة بعد اعتذارها علي مواقع التواصل الاجتماعي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أول رد رسمي من الأهلي على مقطع "سب شيكابالا"

منذ ساعة و نصف

برشلونة يرفض صفقة تبادلية مع يوفنتوس

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. ياسمين عبدالعزيز تجري عملية جراحية (تفاصيل)

منذ حوالي 20 ساعة

ماذا قالت الصحف العالمية عن فوز الاهلي بالنجمة العاشرة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل..تعرف علي التطورات الصحية لياسمين عبد العزيز خطأ طبي يتسبب في غيبوبة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. كارتيرون يحسم موقفه من ضم نجم الأهلي

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:36 م

الرد الأول لوالد حلا شيحة بعد اعتذارها علي مواقع التواصل الاجتماعي

عاجل.. كارتيرون يحسم موقفه من ضم نجم الأهلي

03:38 م

عاجل.. أول رد رسمي من الأهلي على مقطع "سب شيكابالا"

03:56 م

التعليق الأول لأحمد العوضي بعد إعلان خبر تدهور حالة ياسمين عبد العزيز

02:06 م

أزمة كبرى في صفقة انتقال نجم الأهلي

04:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس