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ضبط طن لحوم غير صالح للاستخدام الأدمي قبل عيد الأضحى بسوهاج

الأحد 18/يوليو/2021 - 04:29 م
بوابة الفجر
أيمن الجرادي
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تكثف مديرية تموين سوهاج جهودها قبل عيد الاضحى المبارك، على الاسواق والمحلات التجارية والمجازر، للتأكد من وصول سلع سليمة للمواطنين، بكافة دوائر المحافظة. 


وشنت اليوم ادارة تموين دار السلام جنوب شرق سوهاج، حملة مكبرة لضبط المخالفات التموينية بالأسواق اسفرت الحملة عن ضبط طن لحوم غير صالح للاستخدام الأدمي، وعلية اختام مزورة، أثناء عرضها للمواطنين، وتحرير محاضر ذبح انثى الحيوانات، بالمخالفة للقانون.

تم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات، القانونية اللازمة مع أصحاب تلك المحال التجارية المضبوط بها المخالفات وتحرير محاضر تمهيدا للعرض على النيابة العامة للتحقيق.

وشدد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، على تشديد المراقبة على الاسواق وخاصة بدخول عيد الاضحى المبارك، من أجل وصول منتج وسلعه طيبة للمواطن خالية من العيوب للحفاظ على سلامتهم. 

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