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أزمة كبرى في صفقة انتقال نجم الأهلي

الأحد 18/يوليو/2021 - 04:31 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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كشفت تقارير صحفية، أن صفقة أليو بادجي مهاجم النادي الأهلي لم يتم حسمها حتى الآن بسبب احتجاز اللاعب في السنغال حتى الآن.

جاء ذلك بسبب وثيقة لم يتم الحصول عليها، أدت الى تأخير توقيع اللاعب على عقود الانتقال على سبيل الإعارة للفريق الفرنسي أميان.

 واتفق مسؤولو النادي الأهلي مع أميان الفرنسي، للحصول على خدمات اللاعب مقابل 450 ألف دولار مع وضع بند في التعاقد بالتنازل عن اللاعب مقابل 1.8 مليون دولار.

وباتت صفقة بادجي مهددة بالفشل خاصة وأنه لم يصل حتى الآن الى فرنسا للانضمام الى فريق أميان والتوقيع على العقود بعد اتفاق النادي الأهلي ونظيره الفرنسي واللاعب على كل الأمور الخاصة برحيله.

وبحسب صحيفة "wiwsport"، السنغالية فإن فيليب هينشبيرجر المدير الفني لفريق أميان الفرنسي، أكد في تصريحات صحفية أن أليو بادجي لم ينضم حتى الآن للفريق، وأنه لم يوقع على العقود بداعي أن اللاعب لم يحصل على وثيقة خاصة بالسفر إلى فرنسا.

وأوضح المدرب أنه يتمنى وصول أليو بادجي الى فرنسا والانضمام للنادي قبل مباراة أجاكسيو في الجولة الثانية من بطولة دوري الدرجة الثانية التي ستقام 31 يوليو الجاري.

وانتهت إعارة أليو بادجي لإنقرة جوجو التركى بنهاية الموسم عقب هبوطه للقسم الثانى بشكل رسمي، وعدم قدرته على تسديد مبلغ مليون يورو وهى قيمة الشرط الموجود فى عقد اللاعب، لضمان تحويل الإعارة لبيع نهائي.

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أميان الفرنسي الاهلي الأهلي ضد كايزر تشيفز

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