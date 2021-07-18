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أزمة كبرى في صفقة انتقال نجم الأهلي
الأحد 18/يوليو/2021 - 04:31 م
محمد الدمتناوي
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كشفت تقارير صحفية، أن صفقة أليو بادجي مهاجم النادي الأهلي لم يتم حسمها حتى الآن بسبب احتجاز اللاعب في السنغال حتى الآن.
جاء ذلك بسبب وثيقة لم يتم الحصول عليها، أدت الى تأخير توقيع اللاعب على عقود الانتقال على سبيل الإعارة للفريق الفرنسي أميان.
واتفق مسؤولو النادي الأهلي مع أميان الفرنسي، للحصول على خدمات اللاعب مقابل 450 ألف دولار مع وضع بند في التعاقد بالتنازل عن اللاعب مقابل 1.8 مليون دولار.
وباتت صفقة بادجي مهددة بالفشل خاصة وأنه لم يصل حتى الآن الى فرنسا للانضمام الى فريق أميان والتوقيع على العقود بعد اتفاق النادي الأهلي ونظيره الفرنسي واللاعب على كل الأمور الخاصة برحيله.
وبحسب صحيفة "wiwsport"، السنغالية فإن فيليب هينشبيرجر المدير الفني لفريق أميان الفرنسي، أكد في تصريحات صحفية أن أليو بادجي لم ينضم حتى الآن للفريق، وأنه لم يوقع على العقود بداعي أن اللاعب لم يحصل على وثيقة خاصة بالسفر إلى فرنسا.
وأوضح المدرب أنه يتمنى وصول أليو بادجي الى فرنسا والانضمام للنادي قبل مباراة أجاكسيو في الجولة الثانية من بطولة دوري الدرجة الثانية التي ستقام 31 يوليو الجاري.
وانتهت إعارة أليو بادجي لإنقرة جوجو التركى بنهاية الموسم عقب هبوطه للقسم الثانى بشكل رسمي، وعدم قدرته على تسديد مبلغ مليون يورو وهى قيمة الشرط الموجود فى عقد اللاعب، لضمان تحويل الإعارة لبيع نهائي.
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