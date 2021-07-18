أتلتيكو مينيرو يلاحق بالميراس في صدارة الدوري البرازيلي

خرج أتلتيكو مينيرو من أرض كورينثيانز بانتصار 2-1 في الجولة 12 من الدوري البرازيلي لكرة القدم، ليتقاسم الصدارة مؤقتاً مع بالميراس الذي سيواجه أتلتيكو جويانيينسي في إطار الجولة نفسها.





وفي المباراة التي أقيمت فجر الأحد، حقق مينيرو انتفاضة أمام كورينثيانز الذي افتتح التسجيل عبر غوستافو موسكيتو (ق38)، قبل أن يتمكن الضيوف من إدراك التعادل (ق64) بفضل هولك الذي وقع أيضاً على هدف الفوز (ق86).





وبهذا الانتصار، رفع أتلتيكو مينيرو رصيده إلى 25 نقطة في وصافة الترتيب خلف بالميراس المتصدر بنفس عدد النقاط لكن مع فارق الأهداف لصالحه، وذلك قبل مواجهة أتلتيكو جويانيينسي اليوم الأحد ضمن منافسات نفس الجولة، في حين تجمد رصيد صاحب الأرض عند 14 نقطة في المرتبة الثانية عشر.