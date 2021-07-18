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كشف حساب محمد الشناوي مع الأهلي بعد التتويج بالعاشرة

الأحد 18/يوليو/2021 - 04:36 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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توج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بلقب دوري أبطال إفريقيا، مساء أمس السبت، على حساب كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، بعدما فاز بثلاثية دون رد.

ويعد هذا اللقب الثاني على التوالي للنادي الأهلي، لينفرد برقم قياسي جديد، كأكثر الأندية تتويجًا بنسختين متتاليتين 3 مرات،  والعاشر في تاريخه أيضًا.

ويستعرض "الفجر الرياضي" كشف حساب محمد الشناوي في دوري أبطال إفريقيا:

لعب محمد الشناوي حارس مرمى وقائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، دورًا كبيرًا في تتويج القلعة الحمراء باللقب العاشر، وذلك بفضل تصدياته وحفاظه على شباكه.

وخاض محمد الشناوي، 12 مباراة في بطولة دوري أبطال إفريقيا، النسخة الحالية، دخل شباكه 6 أهداف فقط، بينما حافظ على شباكه نظيفة في مباريات.

جدير بالذكر أن محمد الشناوي توج حتى الآن مع الأهلي بـ12 لقب محلي وإفريقي.

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