كشف حساب محمد الشناوي مع الأهلي بعد التتويج بالعاشرة

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كشف حساب محمد الشناوي مع الأهلي بعد التتويج بالعاشرة
الأحد 18/يوليو/2021 - 04:36 م
أمل الحلفاوي
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توج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بلقب دوري أبطال إفريقيا، مساء أمس السبت، على حساب كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، بعدما فاز بثلاثية دون رد.
ويعد هذا اللقب الثاني على التوالي للنادي الأهلي، لينفرد برقم قياسي جديد، كأكثر الأندية تتويجًا بنسختين متتاليتين 3 مرات، والعاشر في تاريخه أيضًا.
ويستعرض "الفجر الرياضي" كشف حساب محمد الشناوي في دوري أبطال إفريقيا:
لعب محمد الشناوي حارس مرمى وقائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، دورًا كبيرًا في تتويج القلعة الحمراء باللقب العاشر، وذلك بفضل تصدياته وحفاظه على شباكه.
وخاض محمد الشناوي، 12 مباراة في بطولة دوري أبطال إفريقيا، النسخة الحالية، دخل شباكه 6 أهداف فقط، بينما حافظ على شباكه نظيفة في مباريات.
جدير بالذكر أن محمد الشناوي توج حتى الآن مع الأهلي بـ12 لقب محلي وإفريقي.
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