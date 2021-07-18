Advertisements

استمرار العمل بمعامل وزارة الزراعة والقطاعات الخدمية خلال عيد الأضحي

الأحد 18/يوليو/2021 - 04:37 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
Advertisements
تواصل القطاعات الخدمية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ومعامل مركز البحوث الزراعية، اعمالها طوال فترة الاجازة، تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ضمن الحالة القصوى التي اعلنتها الوزارة طوال فترة اجازة عيد الاضحى المبارك.

ويستقبل معهد بحوث الصحة الحيوانية، استقبال العينات من العملاء وفحصها، واجراء تحليل الاغذيه ضد فيروس كورونا، والدواجن ضد جميع الامراض وخاصة انفلونزا الطيور وغيرها وفحص صلاحيه الاغذيه ذات الاصل الحيواني وخلوها من الميكروبات وسمومها والبقايا الضارة، فضلا عن الفصل في خلو اللحوم من اي اضافات مثل دهن الخنازير ولحم الحمير وغيره، فضلا عن اجراء متابعه حثيثه لنظم الفحص يوميا والتجارب المنفذه في مركز حيوانات التجارب وخاصه لانتاج لقاحات بكفاءه عاليه للشركات والقطاع الخاص.

واعلن المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الاغذية، استمرار المعمل في أداء مهامه بشكل طبيعي طوال فترة الاجازة، بكامل طاقته، واستقبال العينات، وذلك حتى لا يتم التسبب في تعطيل عمليات التصدير ومساعدة الجهات الرقابية بمواصلة أعمالها أثناء أجازة العيد.

وفي سياق متصل تواصل غرفة العمليات المركزية بالإدارة المركزية لحماية الاراضي، اعمالها، بالتواصل مع المحافظات المختلفة لرصد اي حالات للتعدي على الاراضي الزراعية، واتخاذ الاجراءات اللازمة حيالها، لحماية الرقعة الزراعية من التعدي عليها.

كما يستمر العمل ايضا بالادارتين المركزيتين لإنتاج التقاوي، وفحص واعتماد التقاوي، ومحطات الاعداد والغربلة على مستوى الجمهورية، وخاصة في حقول إنتاج الذرة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزراة الزراعة منافذ وزارة الزراعة معامل وزارة الزراعة بحوث التقاوي أجازة عيد الاضحى المبارك أجازة عيد الاضحى

أخبار تهمك

عاجل.. ياسمين عبدالعزيز تجري عملية جراحية (تفاصيل)

منذ حوالي 20 ساعة

كشف حساب محمد الشناوي مع الأهلي بعد التتويج بالعاشرة

منذ أقل من ساعة

بعد التتويج بدوري أبطال إفريقيا.. الخطيب يحسم ملف تجديد نجم الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. كارتيرون يحسم موقفه من ضم نجم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

بعد التتويج بالعاشرة.. تعرف على موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري المصري

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل..تعرف علي التطورات الصحية لياسمين عبد العزيز خطأ طبي يتسبب في غيبوبة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - أول قرار من الخطيب بعد تتويج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 18 ساعة

التعليق الأول لأحمد العوضي بعد إعلان خبر تدهور حالة ياسمين عبد العزيز

منذ حوالي 3 ساعات

برشلونة يرفض صفقة تبادلية مع يوفنتوس

منذ أقل من نصف ساعة

الأهلي يتطلع لضم جلاد الحراس بالميركاتو

منذ حوالي 6 ساعات

أزمة كبرى في صفقة انتقال نجم الأهلي

منذ أقل من ساعة

ماذا قالت الصحف العالمية عن فوز الاهلي بالنجمة العاشرة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول رد رسمي من الأهلي على مقطع "سب شيكابالا"

منذ ساعة و نصف

الرد الأول لوالد حلا شيحة بعد اعتذارها علي مواقع التواصل الاجتماعي

منذ أقل من ساعتين

بعد فوز الأهلي بالعاشرة.. عمرو أديب يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

تحرك عاجل من لجنة حقوق الإنسان العربية بشأن السد الإثيوبي

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

وزير الزراعة يتفقد محطة بحوث شندويل الزراعية بسوهاج ويصرف مكافأة للعاملين

"الزراعة" تعلن الطوارئ استعدادا لاستقبال عيد الفطر

الزراعة: إزالة 10 آلاف حالة تعد على الأراضي (فيديو)

وزير الزراعة: استمرار العمل خلال إجازة العيد لخدمة المواطنين والمزارعين

في أول أيام الاجازة.. "الزراعة" تواصل العمل بغرفة العمليات المركزية لحماية الأراضي

الزراعة تتابع استلام تقاوى خام المحاصيل الشتوية في 14 محطة على مستوي الجمهورية مستوى

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:36 م

الرد الأول لوالد حلا شيحة بعد اعتذارها علي مواقع التواصل الاجتماعي

عاجل.. كارتيرون يحسم موقفه من ضم نجم الأهلي

03:38 م

عاجل.. أول رد رسمي من الأهلي على مقطع "سب شيكابالا"

03:56 م

التعليق الأول لأحمد العوضي بعد إعلان خبر تدهور حالة ياسمين عبد العزيز

02:06 م

أزمة كبرى في صفقة انتقال نجم الأهلي

04:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس