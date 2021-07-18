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يعاني من السادية.. التحقيقات مع مدير شركة عذب فتاة داخل منزله بالمعادي

الأحد 18/يوليو/2021 - 04:47 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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كشفت تحقيقات نيابة المعادي الجزئية، في واقعة قيام مدير بأحدي الشركات الخاصة لاتهامه بممارسة الأعمال المنافية للآداب، مع "فتاة ليل"، بعدما اتفق معها مع قضاء ليلة حمراء مقابل 800 جنيه، ولكنه عقب انفراده بها تفاجات الفتاة بان المتهم يعاني من السادية وقاما بتعذيبها بوحشية.

وفور خروجه من المنزل، استغاثت الفتاة بالجيران، بعد صراخها، وتمكن الأهالي من إنقاذها، ونقلها إلى المستشفي لتلقيها العلاج.

وجاء في قرار النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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