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"أوبك +" توافق على زيادة إنتاجها من النفط مطلع الشهر المقبل

الأحد 18/يوليو/2021 - 05:04 م
بوابة الفجر
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قررت منظمة الدول المصدرة للبترول أوبك وشركاؤها المستقلين " مجموعة أوبك + " زيادة إنتاج المجموعة من النفط الخام بواقع 400 ألف برميل يوميا على أساس شهري، اعتبارا من شهر أغسطس المقبل . 


جاء ذلك في ختام اجتماعات وزارية عقدت اليوم الأحد عبر الإنترنت فى إطار الاجتماع الـ 19 لوزراء الطاقة في المجموعة برئاسة الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي .

وذكر البيان الختامي أن هناك حالة من التعزيز المستمر لأساسيات السوق، حيث أظهر الطلب على النفط علامات واضحة على التحسن وتراجعت مخزونات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حيث استمر الانتعاش الاقتصادي في معظم أنحاء العالم بمساعدة برامج التطعيم المتسارعة.

وأوضح البيان أن الاجتماع رحب بالأداء الإيجابي للدول الأعضاء في إعلان التعاون لأوبك + ، حيث بلغت نسبة المطابقة مع تعديلات الإنتاج 113? في يونيو (بما في ذلك المكسيك) مما يعزز اتجاه الامتثال العالي من قبل الدول الأعضاء. وذكر البيان أنه تقرر عقد الاجتماع الوزاري العشرين لمنظمة أوبك وغير الأعضاء في أوبك في أول سبتمبر المقبل .

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