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بعد التتويج بدوري أبطال إفريقيا.. الخطيب يحسم ملف تجديد نجم الأهلي
الأحد 18/يوليو/2021 - 04:59 م
محمد الصو
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نجح
مسؤولي النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، في الحصول على موافقة نجم الفريق
الأول لكرة القدم، لتجديد عقده بالفترة المقبلة.
ومن المنتظر أن ينتهي عقد التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق، بنهاية الموسم المقبل، وسط محاولات من الجانب الأحمر لتمديد عقده.
وعرض
المارد الأحمر على لاعبه، رفع راتب اللاعب السنوي إلى مليون و 200 ألف دولار
بالموسم الواحد بجانب بعض الامتيازات الأخرى، حيث يتقاضى في الوقت الحالي 900
ألف دولار سنويًا.
وأبدى
معلول موافقته المبدئية على توقيع عقود جديدة مع المارد الأحمر، لمدة ثلاث مواسم
مقبلة خاصةً أنه يرغب في البقاء داخل ملعب التتش.
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