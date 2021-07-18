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بعد التتويج بدوري أبطال إفريقيا.. الخطيب يحسم ملف تجديد نجم الأهلي

الأحد 18/يوليو/2021 - 04:59 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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نجح مسؤولي النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، في الحصول على موافقة نجم الفريق الأول لكرة القدم، لتجديد عقده بالفترة المقبلة.

 

ومن المنتظر أن ينتهي عقد التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق، بنهاية الموسم المقبل، وسط محاولات من الجانب الأحمر لتمديد عقده.


وعرض المارد الأحمر على لاعبه، رفع راتب اللاعب السنوي إلى مليون و 200 ألف دولار بالموسم الواحد بجانب بعض الامتيازات الأخرى، حيث يتقاضى في الوقت الحالي 900 ألف دولار سنويًا.

 

وأبدى معلول موافقته المبدئية على توقيع عقود جديدة مع المارد الأحمر، لمدة ثلاث مواسم مقبلة خاصةً أنه يرغب في البقاء داخل ملعب التتش.

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