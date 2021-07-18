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برشلونة يرفض صفقة تبادلية مع يوفنتوس

الأحد 18/يوليو/2021 - 05:00 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت وسائل إعلام إيطالية أن برشلونة الإسباني يرفض عقد صفقة تبادلية مع يوفنتوس الإيطالي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.


وأشار الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر إلى أن تقارير صحفية ادعت أن يوفنتوس عرض على برشلونة التعاقد مع الويلزي آرون رامسي مقابل عودة نجم الوسط البوسني ميراليم بيانيتش إلى صفوفه.


وأكد فابريزيو رومانو أنه لا توجد فرصة لعقد هذه الصفقة التبادلية لأن برشلونة لا يفكر في التعاقد مع رامسي بسبب راتبه المرتفع.


وأفاد فابريزيو رومانو بأن ميراليم بيانيتش لم يوافق حتى الآن على الرحيل عن برشلونة عن طريق صفقة تبادلية على الرغم من ضغط مسئولي البرسا عليه من أجل القبول بهذا الحل.


وأوضح فابريزيو رومانو أن برشلونة يرغب في الاستغناء عن أكثر من لاعب خلال الميركاتو الصيفي الحالي من أجل تخفيض رواتب النادي الكتالوني والنجاح في تجديد عقد ليونيل ميسي بدون مخالفة قانون اللعب المالي النظيف في إسبانيا.

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