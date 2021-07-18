التموين: جميع منافذ المجمعات الاستهلاكية تعمل اليوم وخلال عيد الأضحي

اعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن جميع منافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة لها تعمل اليوم الأحد، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين.





وأوضحت الوزارة أنها أنهت كل الاستعدادات اللازمة لاستقبال عيد الأضحي المبارك من خلال مجموعة من الإجراءات لتوفير الخدمات والسلع الأساسية اللازمة للمواطنين خلال أيام العيد .





وأكدت الوزارة في بيان لها اليوم توجد كميات كبيرة من اللحوم الطازجة والمجمدة والمبردة للمواطنين بأسعار مخفضة تتراوح من 15 إلى 25% .





وأوضحت الوزارة أن كافة المجمعات الاستهلاكية على استعداد تام لاستقبال عيد الأضحى المبارك بطرح كافة السلع الأساسية بهدف توفير منتجات اللحوم الطازجة والمجمدة ومختلف السلع الغذائية بأسعار أقل من أسعار الأسواق.





وأكدت الوزارة، فتح 39 شادرا على مستوى الجمهورية لبيع الخراف الحية بسعر 65 جنيها للكيلو القائم، مشيرة إلى طرح 10 آلاف رأس من الخراف الحية وطرح كميات كبيرة من اللحوم المجمدة والطازجة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بكافة المحافظات من أجل تلبية احتياجات المواطنين خلال فترة عيد الأضحى المبارك موضحا، حيث سيتم طرح كميات كبيرة من اللحوم الطازجة السوداني بسعر 85 جنيها للكيلو، واللحوم المجمدة البرازيلى بسعر 65 جنيها للكيلو، بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، بجانب طرح لحوم ضأن سوداني مبردة بسعر 95 جنيها.