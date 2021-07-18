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مستشار الرئيس يتفقد مشروعات صندوق تحيا مصر للتنمية المستدامة بقرية سيدي عبد الرحمن

الأحد 18/يوليو/2021 - 05:16 م
بوابة الفجر
كريم وزيري
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تفقد اللواء محمد أمين نصر مستشار رئيس الجمهورية وأمين صندوق تحيا مصر مشروعات التنمية المستدامة بقرية سيدي عبد الرحمن التي ينفذها الصندوق بالشراكة مع شركة إعمار مصر.
واستعرض تامر عبد الفتاح المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر مراحل تنفيذ المشروعات وذلك بحضور اللواء ممدوح شعبان مدير عام مؤسسة الأورمان ومحمود فؤاد نائب مدير المؤسسة لبحث سبل التعاون في هذه المشروعات والتي تتضمن تطوير ورفع كفاءة مدرسة معاذ بن جبل الإعدادية بنات ومشروع تطوير ورفع كفاءة مدرسة سيدي عبد الرحمن الإعدادية، واستحداث مبنى جديد للثانوي ومشروع إنشاء مدرسة تحيا مصر الابتدائية (نموذج 29 فصل) ومشروع دعم شبكات البنية التحتية وتنفيذ شبكة تجميع مياه الأمطار وتتضمن تصميم شبكة لاستيعاب الأمطار الموسمية بطول 500م، إضافة 10 مجموعات صرف (غرف تفتيش)، تطهير الخزان الحالي سعة 1000م3، استخدام نظام التصريف الأرضي باستخدام القيسون بكل غرفة تفتيش مستحدثة..
ومشروع إنشاء وحدة طب الأسرة ومشروع تطوير ورفع كفاءة مكتبة الطفل والشباب بالقرية ومشروع إنشاء مدخل القرية الشرقي ومشروع إنشاء مجمع خدمات تحيا مصر ويتضمن مركزا للخدمات الحكومية.
كما يتضمن المجمع مركزا لخدمة المجتمع ويوفر تنمية مهارات الطفل، أنشطة الأطفال ذوي الهمم، مركز تخاطب، مركز علاج طبيعي، مركز خدمات المرأة، مركز دعم نفسي وتصالح أسري، حضانة دامجة، قاعة محو أمية، مركز تدريب وتأهيل يتضمن قاعات تدريب حرف البناء.
كذلك يضم مجمع الخدمات مدينة رياضية تشمل ملعب كرة قدم، ملعب ثلاثي، حلبة ألعاب فردية، منطقة ألعاب زوجية، حمام سباحة، غرف تبديل ملابس، حمامات، مبنى إداري، ومن المقرر إنشاء مجمع وحدات تجارية لخدمة المترددين على مجمع الخدمات.
أكد المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر على أن مشروعات قرية سيدي عبد الرحمن تعكس استراتيجية الصندوق وشركة إعمار مصر فى تنمية ورفع كفاءة القرية، وكذلك تقديم خدمات إضافية للمقيمين بالقرية بما يحقق التنمية المستدامة ويعود عليهم بالنفع، ويحسن مؤشرات جودة الحياة بالقرية.
وأشار إلى أن مخطط التنمية بقرية سيدى عبد الرحمن يعد نموذجا للشراكة مع القطاع الخاص فى تطوير القرى الأكثر احتياجا، لاسيما أن الصندوق حرص على التعاون مع نخبة من الاستشاريين والمصممين المعمارين لتطوير المنشآت التعليمية والصحية وكذلك إنشاء مجمع خدمات حكومى داخل القرية ليخدم سكانها بالإضافة إلى خدمة المناطق السياحية المحيطة.
 
مستشار الرئيس يتفقد مشروعات صندوق تحيا مصر للتنمية المستدامة بقرية سيدي عبد الرحمن
مستشار الرئيس يتفقد مشروعات صندوق تحيا مصر للتنمية المستدامة بقرية سيدي عبد الرحمن
مستشار الرئيس يتفقد مشروعات صندوق تحيا مصر للتنمية المستدامة بقرية سيدي عبد الرحمن
مستشار الرئيس يتفقد مشروعات صندوق تحيا مصر للتنمية المستدامة بقرية سيدي عبد الرحمن

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مستشار الرئيس كره القدم قرية سيدي عبد الرحمن صندوق تحيا مصر التنمية المستدامة

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