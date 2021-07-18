Advertisements

ميريهان حسين تدعو لياسمين عبد العزيز بالشفاء

الأحد 18/يوليو/2021 - 05:06 م
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements
دعت الفنانة مريهان حسين للفنانة ياسمين عبد العزيز بالشفاء وذلك من خلال منشور لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".

وكتبت "حسين" قائله: "اللهم اشفيهت شفاءا تاما لا يغادر سقما".

ودعى عدد كبير من نجوم الفن للفنانة ياسمين عبد العزيز بالشفاء و ذلك من خلال حساباتهم عبر  مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن آخر أعمال ياسمين عبد العزيز مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "اللي مالوش كبير" والذي جمعها بزوجها الفنان أحمد العوضي.

أخبار تهمك

الأهلي يتطلع لضم جلاد الحراس بالميركاتو

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أول رد رسمي من الأهلي على مقطع "سب شيكابالا"

منذ ساعة و نصف

بعد التتويج بالعاشرة.. تعرف على موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري المصري

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل.. كارتيرون يحسم موقفه من ضم نجم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. ياسمين عبدالعزيز تجري عملية جراحية (تفاصيل)

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل - أول قرار من الخطيب بعد تتويج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 18 ساعة

ماذا قالت الصحف العالمية عن فوز الاهلي بالنجمة العاشرة

منذ حوالي 4 ساعات

التعليق الأول لأحمد العوضي بعد إعلان خبر تدهور حالة ياسمين عبد العزيز

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل..تعرف علي التطورات الصحية لياسمين عبد العزيز خطأ طبي يتسبب في غيبوبة

منذ حوالي 3 ساعات

بعد فوز الأهلي بالعاشرة.. عمرو أديب يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

كشف حساب محمد الشناوي مع الأهلي بعد التتويج بالعاشرة

منذ أقل من ساعة

بعد التتويج بدوري أبطال إفريقيا.. الخطيب يحسم ملف تجديد نجم الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

برشلونة يرفض صفقة تبادلية مع يوفنتوس

منذ أقل من نصف ساعة

أزمة كبرى في صفقة انتقال نجم الأهلي

منذ أقل من ساعة

الرد الأول لوالد حلا شيحة بعد اعتذارها علي مواقع التواصل الاجتماعي

منذ أقل من ساعتين

تحرك عاجل من لجنة حقوق الإنسان العربية بشأن السد الإثيوبي

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:36 م

الرد الأول لوالد حلا شيحة بعد اعتذارها علي مواقع التواصل الاجتماعي

عاجل.. كارتيرون يحسم موقفه من ضم نجم الأهلي

03:38 م

عاجل.. أول رد رسمي من الأهلي على مقطع "سب شيكابالا"

03:56 م

التعليق الأول لأحمد العوضي بعد إعلان خبر تدهور حالة ياسمين عبد العزيز

02:06 م

أزمة كبرى في صفقة انتقال نجم الأهلي

04:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس