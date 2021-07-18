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ميريهان حسين تدعو لياسمين عبد العزيز بالشفاء
الأحد 18/يوليو/2021 - 05:06 م
مي مرسي
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دعت الفنانة مريهان حسين للفنانة ياسمين عبد العزيز بالشفاء وذلك من خلال منشور لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".
وكتبت "حسين" قائله: "اللهم اشفيهت شفاءا تاما لا يغادر سقما".
ودعى عدد كبير من نجوم الفن للفنانة ياسمين عبد العزيز بالشفاء و ذلك من خلال حساباتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
يذكر أن آخر أعمال ياسمين عبد العزيز مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "اللي مالوش كبير" والذي جمعها بزوجها الفنان أحمد العوضي.
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