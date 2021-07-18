مساعد كلوب يكشف دور صلاح لمساعدة اللاعبين الشباب في ليفربول

صرح المدرب المساعد بنادي ليفربول الإنجليزي بيب ليندرز، بأن محمد صلاح نجم الريدز، يقوم بدور كبير لمساعدة اللاعبين الشباب في النادي خارج الملعب.









ويتواجد صلاح رفقة فريق ليفربول في معسكر النمسا، استعدادا للموسم الجديد، بعد عدم مشاركته مع منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد طوكيو هذا الصيف، بسبب عدم موافقة ليفربول.









وخلال تصريحات لموقع الريدز الرسمي قال بيب ليندرز: "بالأمس، سمعت أن صلاح وهارفي إليوت كانا جالسين مع بعضهما في منطقة تناول الطعام".









وتابع: "كان لدى هارفي بعض الخبز وبعض الفاكهة في طبقه، وسأله صلاح عن عدد شرائح الخبز التي تناولها بالفعل في ذلك اليوم، قال إليوت واحدة وأخبره مو أن يأكل الفاكهة فقط".









وأنهى: "كما أن هارفي أخبرني أنه يتعلم دائمًا من هؤلاء اللاعبين، حيث إننا في ليفربول لدينا الكثير من اللاعبين الذين يساعدون الأصغر سنًا واللاعبين الجدد".



