Advertisements

ميركل تتعهد بتقديم مساعدة مالية سريعة لمتضرري الفيضانات

الأحد 18/يوليو/2021 - 05:11 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements


وعدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، بمساعدات مالية سريعة بعد زيارتها لواحدة من أكثر المناطق تضررا بالفيضانات القياسية التي أودت بحياة 157 شخصا على الأقل خلال الأيام الماضية.

وقالت ميركل لسكان بلدة أديناو الصغيرة في ولاية راينلاند بالاتينات الألمانية "نحن بجانبك"، ووصفت الوضع هناك بأنه "مرعب".

وأضافت أن الحكومة ستطلق برنامج إغاثة قصير المدى يوم الأربعاء.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ميركل مساعدات فيضانات

أخبار تهمك

عاجل - أول قرار من الخطيب بعد تتويج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 18 ساعة

كشف حساب محمد الشناوي مع الأهلي بعد التتويج بالعاشرة

منذ أقل من ساعة

بعد فوز الأهلي بالعاشرة.. عمرو أديب يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

ماذا قالت الصحف العالمية عن فوز الاهلي بالنجمة العاشرة

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يتطلع لضم جلاد الحراس بالميركاتو

منذ حوالي 6 ساعات

بعد التتويج بدوري أبطال إفريقيا.. الخطيب يحسم ملف تجديد نجم الأهلي

منذ نصف ساعة

تحرك عاجل من لجنة حقوق الإنسان العربية بشأن السد الإثيوبي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. ياسمين عبدالعزيز تجري عملية جراحية (تفاصيل)

منذ حوالي 21 ساعة

أزمة كبرى في صفقة انتقال نجم الأهلي

منذ ساعة

عاجل..تعرف علي التطورات الصحية لياسمين عبد العزيز خطأ طبي يتسبب في غيبوبة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أول رد رسمي من الأهلي على مقطع "سب شيكابالا"

منذ ساعة و نصف

برشلونة يرفض صفقة تبادلية مع يوفنتوس

منذ نصف ساعة

التعليق الأول لأحمد العوضي بعد إعلان خبر تدهور حالة ياسمين عبد العزيز

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. كارتيرون يحسم موقفه من ضم نجم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

الرد الأول لوالد حلا شيحة بعد اعتذارها علي مواقع التواصل الاجتماعي

منذ أقل من ساعتين

بعد التتويج بالعاشرة.. تعرف على موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري المصري

منذ ساعة و 24 دقيقة

موضوعات متعلقة

"ميركل" تتعهد بزيادة النفقات الدفاعية

باكستان.. فيضانات تودي بحياة 12 شخصا

مصرع 88 شخصا جراء الفيضانات في آسيا

المستشارة الألمانية تعد بالمساعدة في إعادة زراعة غابات الأمازون

أمريكا ترسل طائرة مساعدات إنسانية لمتضرري الفيضانات في السودان

الأطباء العرب ينظم حملة إغاثة لمتضرري فيضانات السودان واليمن

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:36 م

الرد الأول لوالد حلا شيحة بعد اعتذارها علي مواقع التواصل الاجتماعي

عاجل.. كارتيرون يحسم موقفه من ضم نجم الأهلي

03:38 م

عاجل.. أول رد رسمي من الأهلي على مقطع "سب شيكابالا"

03:56 م

التعليق الأول لأحمد العوضي بعد إعلان خبر تدهور حالة ياسمين عبد العزيز

02:06 م

أزمة كبرى في صفقة انتقال نجم الأهلي

04:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس