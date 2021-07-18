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"حبيبة الكل".. منى الشاذلي تتمنى الشفاء لياسمين عبد العزيز

الأحد 18/يوليو/2021 - 05:14 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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تمنت الإعلامية منى الشاذلي للفنانة ياسمين عبد العزيز الشفاء وذلك من خلال صورة جمعتها بها نشرتها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".

وكتبت "الشاذلي" تعليقا على الصورة قائله: "بدعيلك تقومي بألف سلامة يارب يمن عليكي بالشفاء والعافية يا حبيبة الكل يا ياسمين".

ودعى عدد كبير من نجوم الفن للفنانة ياسمين عبد العزيز بالشفاء و ذلك من خلال حساباتهم عبر  مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن آخر أعمال ياسمين عبد العزيز مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "اللي مالوش كبير" والذي جمعها بزوجها الفنان أحمد العوضي.

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