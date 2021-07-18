أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أنه جرى تداول 18 سفينة حاويات و بضائع عامة بموانئ بورسعيد.





وأوضحت المنطقة في بيان اليوم الأحد أن ميناء شرق بورسعيد استقبل 3 سفن حاويات وغادرته 3 سفن، وتتواجد على الأرصفة 5 سفن، ومن المنتظر وصول سفينة حاويات.





وأشارت ميناء غرب بورسعيد إلى أنه استقبل سفينتي حاويات وغادرته سفينة بضائع عامة، وتتواجد على الأرصفة 3 سفن حاويات، ويجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية;لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن.



