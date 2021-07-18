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تداول 18 سفينة حاويات و بضائع عامة بموانئ بورسعيد
الأحد 18/يوليو/2021 - 06:24 م
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أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أنه جرى تداول 18 سفينة حاويات و بضائع عامة بموانئ بورسعيد.
وأوضحت المنطقة في بيان اليوم الأحد أن ميناء شرق بورسعيد استقبل 3 سفن حاويات وغادرته 3 سفن، وتتواجد على الأرصفة 5 سفن، ومن المنتظر وصول سفينة حاويات.
وأشارت ميناء غرب بورسعيد إلى أنه استقبل سفينتي حاويات وغادرته سفينة بضائع عامة، وتتواجد على الأرصفة 3 سفن حاويات، ويجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية;لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن.
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