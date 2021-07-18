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أحمد ماهر وحضور كبير فى ملتقى الجمعية النرويجية الدولية للعدالة والسلام

الأحد 18/يوليو/2021 - 06:07 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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اقامت الجمعية النرويجية الدولية للعدالة والسلام فاعليات الملتقى الرابع للاعمال التطوعية والإنسانية وذالك بعد أحداث كورونا.

وذالك بحضور الأمين العام للجمعية المهندس المصري طارق عناني وحضور نخبة كبيرة من المسؤولين ورجال الأعمال وشخصيات عامة من مصر والبلاد العربية  من بينهم الفنان القدير احمد ماهر واللواء أحمد عاصم ابو العزائم وقنصل السودان ومن مكتب اسلو سارة البدري وسامية محمد والدكتور هشام بن محمد بنتن نأئب الأمين العام والدكتورة تغريد ذهدي محمد المنسق العام والدكتور معتز الانصاري من الأمانة العامة وجمع من السفراء كما حضر الاستاذ محمد معتز صلاح شبكة المرأة العربية ومحمد عبيدي ناىب رئيس تحرير المسا والدكتورة ناهد الدفراوي والدكتور نعيم والإعلامية ايمان حجازي والأستاذة ديدي عيد والاستاذ احمد الشربيني
بداء الملتقى بعد أحداث كورونا بالسلام الجمهوري ثم استعرض الحضور مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي وجهوده فى بناء الدوله المصرية من خلال عدد من الملفات التي اهتم بها الرئيس طول فترة رئاسته والتعليم والصحة والأمن القومي والنقل وتطوير الريف المصري من خلال المشروع الضخم حياة كريمة.

ويهدف الملتقى إلى ترسيخ مبداء الأعمال التطوعية والإنسانية فى كافةدول العالم.

وعلق المهندس طارق عناني قائلا يعتبر أول انطلاقة للملتقى بعد فيروس كورونا مشيدا بالإنجازات الرئيس السيسي طول 7 سنوات الماضية.

كما تحدث عن عمل الجمعية الإنساني والخاص للوطن وذالك بالتعاون مع السعودية والإمارات والكويتي وكينيا وغيرهم.

وتابع دورنا فى الجمعية العمل التطوعي والإنساني والجمعية اسمها جمعية النوايا الحسنة مؤكدا أنها لا تستهدف إلى الربح.

واختتم كلمته بالمؤتمر قمت بتأسيس الاتحاد العالمي الكيانات المصرية بالخارج بهدف إلنظر إلى اطفالنا الصغار فى الخارج.

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