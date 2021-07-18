Advertisements

ليفربول يقترب من تجديد عقد نجمه

الأحد 18/يوليو/2021 - 06:08 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
Advertisements

 

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن ليفربول الإنجليزي اقترب من تحصين أحد نجومه المميزين بعقد جديد في فترة الانتقالات الصيفية الحالية .


وأفادت صحيفة ميرور البريطانية بأن ليفربول وصل إلى المراحل النهائية من المفاوضات مع حارس مرماه البرازيلي أليسون بيكر بشأن تجديد عقده.


وأوضحت الصحيفة البريطانية أن ليفربول سيعلن عقب أسابيع قليلة بشكل رسمي عن تجديد عقد أليسون حتى صيف 2026.


وأكدت الصحيفة البريطانية أن تلك الأنباء ستسعد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول كثيرًا لأنه يفضل ربط نجوم الفريق بعقود طويلة عن صرف أموال طائلة للتعاقد مع لاعبين جدد.


وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن أليسون انتقل من روما إلى ليفربول في صيف 2018 خلال صفقة قياسية في ذلك الوقت، حيث بلغت قيمتها 66 مليون جنيه إسترليني.


وألمحت الصحيفة البريطانية أن أليسون سجل هدفًا حاسمًا في وقت متأخر أمام وست بروميتش خلال شهر مايو الماضي وفاز بجائزة هدف الموسم في ليفربول.


ولفتت الصحيفة البريطانية أن أليسون أصبح سادس حارس مرمى يسجل هدفًا في الدوري الإنجليزي وأول من يفعل ذلك بضربة رأس.

أخبار تهمك

عاجل.. كارتيرون يحسم موقفه من ضم نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

الرد الأول لوالد حلا شيحة بعد اعتذارها علي مواقع التواصل الاجتماعي

منذ حوالي 3 ساعات

التعليق الأول لأحمد العوضي بعد إعلان خبر تدهور حالة ياسمين عبد العزيز

منذ حوالي 5 ساعات

برشلونة يرفض صفقة تبادلية مع يوفنتوس

منذ ساعتين

تحرك عاجل من لجنة حقوق الإنسان العربية بشأن السد الإثيوبي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. ياسمين عبدالعزيز تجري عملية جراحية (تفاصيل)

منذ حوالي 22 ساعة

الزمالك يتحرك لحسم الصفقة التبادلية الكبرى مع بيراميدز

منذ ساعة و نصف

الخطيب يجهز مفاجأة سارة للاعبي الأهلي بعد الفوز بدوري أبطال إفريقيا

منذ نصف ساعة

بعد فوز الأهلي بالعاشرة.. عمرو أديب يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

أزمة كبرى في صفقة انتقال نجم الأهلي

منذ ساعتين و 28 دقيقة

ماذا قالت الصحف العالمية عن فوز الاهلي بالنجمة العاشرة

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. كارتيرون يتراجع عن رحيل هذا اللاعب

منذ أقل من ساعة

عاجل.. أول رد رسمي من الأهلي على مقطع "سب شيكابالا"

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - أول قرار من الخطيب بعد تتويج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 20 ساعة

بعد التتويج بدوري أبطال إفريقيا.. الخطيب يحسم ملف تجديد نجم الأهلي

منذ ساعتين

عاجل..تعرف علي التطورات الصحية لياسمين عبد العزيز خطأ طبي يتسبب في غيبوبة

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:29 م

الخطيب يجهز مفاجأة سارة للاعبي الأهلي بعد الفوز بدوري أبطال إفريقيا

الرد الأول لوالد حلا شيحة بعد اعتذارها علي مواقع التواصل الاجتماعي

03:36 م

عاجل.. كارتيرون يحسم موقفه من ضم نجم الأهلي

03:38 م

عاجل.. أول رد رسمي من الأهلي على مقطع "سب شيكابالا"

03:56 م

التعليق الأول لأحمد العوضي بعد إعلان خبر تدهور حالة ياسمين عبد العزيز

02:06 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس