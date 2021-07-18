ليفربول يقترب من تجديد عقد نجمه

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن ليفربول الإنجليزي اقترب من تحصين أحد نجومه المميزين بعقد جديد في فترة الانتقالات الصيفية الحالية .





وأفادت صحيفة ميرور البريطانية بأن ليفربول وصل إلى المراحل النهائية من المفاوضات مع حارس مرماه البرازيلي أليسون بيكر بشأن تجديد عقده.





وأوضحت الصحيفة البريطانية أن ليفربول سيعلن عقب أسابيع قليلة بشكل رسمي عن تجديد عقد أليسون حتى صيف 2026.





وأكدت الصحيفة البريطانية أن تلك الأنباء ستسعد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول كثيرًا لأنه يفضل ربط نجوم الفريق بعقود طويلة عن صرف أموال طائلة للتعاقد مع لاعبين جدد.





وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن أليسون انتقل من روما إلى ليفربول في صيف 2018 خلال صفقة قياسية في ذلك الوقت، حيث بلغت قيمتها 66 مليون جنيه إسترليني.





وألمحت الصحيفة البريطانية أن أليسون سجل هدفًا حاسمًا في وقت متأخر أمام وست بروميتش خلال شهر مايو الماضي وفاز بجائزة هدف الموسم في ليفربول.





ولفتت الصحيفة البريطانية أن أليسون أصبح سادس حارس مرمى يسجل هدفًا في الدوري الإنجليزي وأول من يفعل ذلك بضربة رأس.