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مفاجأة.. كارتيرون يتراجع عن رحيل هذا اللاعب
الأحد 18/يوليو/2021 - 06:09 م
محمد الصو
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أبدى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تراجعه عن رحيل نجم الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وكان المدرب الفرنسي، أبلغ إدارة ناديه في وقت سابق، عن ترحيبه برحيل التونسي حمزة المثلوثي نجم الفريق خلال الموسم الجديد.
وكان الزمالك تعاقد مع المثلولي، بالموسم الماضي من الصفاقسي التونسي، إلا أن اللاعب لم يظهر بالصورة المطلوبة داخل ميت عقبة.
وجاء تراجع المدير الفني، لرغبته في منح اللاعب فرصة جديدة داخل اسوار القلعة البيضاء، والاعتماد عليه في مركز الوسط والظهير الأيمن.
ويستعد الزمالك لمواجهة غزل المحلة، يوم 3 أغسطس المقبل على ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.
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