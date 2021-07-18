مفاجأة.. كارتيرون يتراجع عن رحيل هذا اللاعب

أبدى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تراجعه عن رحيل نجم الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





وكان المدرب الفرنسي، أبلغ إدارة ناديه في وقت سابق، عن ترحيبه برحيل التونسي حمزة المثلوثي نجم الفريق خلال الموسم الجديد.





وكان الزمالك تعاقد مع المثلولي، بالموسم الماضي من الصفاقسي التونسي، إلا أن اللاعب لم يظهر بالصورة المطلوبة داخل ميت عقبة.





وجاء تراجع المدير الفني، لرغبته في منح اللاعب فرصة جديدة داخل اسوار القلعة البيضاء، والاعتماد عليه في مركز الوسط والظهير الأيمن.





ويستعد الزمالك لمواجهة غزل المحلة، يوم 3 أغسطس المقبل على ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.



