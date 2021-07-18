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تعرف على درجات الحرارة المتوقعة خلال أيام العيد
الأحد 18/يوليو/2021 - 06:11 م
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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن درجات الحرارة المتوقعة العظمى والمحسوسة خلال أيام العيد، وإليكم التفاصيل كما يلي :
القاهرة والوجه البحري
العظمى بين 36- 37 درجة
المحسوسة 38- 39 درجة
السواحل الشمالية
العظمى بين 30- 31 درجة
المحسوسة 33- 34 درجة
جنوب سيناء
العظمى بين 39- 40 درجة
المحسوسة 41- 42 درجة
شمال الصعيد
العظمى بين 38- 39 درجة
المحسوسة 40- 41 درجة
جنوب الصعيد
العظمى بين 42- 44 درجة
المحسوسة 43- 45 درجة
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