تعرف على درجات الحرارة المتوقعة خلال أيام العيد

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن درجات الحرارة المتوقعة العظمى والمحسوسة خلال أيام العيد، وإليكم التفاصيل كما يلي :

القاهرة والوجه البحري

العظمى بين 36- 37 درجة

المحسوسة 38- 39 درجة

السواحل الشمالية

العظمى بين 30- 31 درجة

المحسوسة 33- 34 درجة

جنوب سيناء

العظمى بين 39- 40 درجة

المحسوسة 41- 42 درجة

شمال الصعيد

العظمى بين 38- 39 درجة

المحسوسة 40- 41 درجة

جنوب الصعيد

العظمى بين 42- 44 درجة