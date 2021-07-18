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تعرف على درجات الحرارة المتوقعة خلال أيام العيد

الأحد 18/يوليو/2021 - 06:11 م
بوابة الفجر
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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن  درجات الحرارة المتوقعة العظمى والمحسوسة خلال أيام العيد، وإليكم التفاصيل كما يلي : 
 
القاهرة والوجه البحري
العظمى بين 36- 37 درجة 
المحسوسة 38- 39 درجة 
 
السواحل الشمالية 
العظمى بين 30- 31 درجة 
المحسوسة 33- 34 درجة 
 
جنوب سيناء 
العظمى بين 39- 40 درجة 
المحسوسة 41- 42 درجة 
 
شمال الصعيد
العظمى بين 38- 39 درجة 
المحسوسة 40- 41 درجة 
 
جنوب الصعيد 
العظمى بين 42- 44 درجة 
المحسوسة 43- 45 درجة 

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