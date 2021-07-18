Advertisements

شاهد.. جولة وزير النقل أثناء إزالة التعديات بحرم السكة الحديد بمنطقة محرم بك

الأحد 18/يوليو/2021 - 06:17 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
عرضت فضائية "TeN"، مساء اليوم الأحد، مقطع فيديو يرصد مباشرة وزير النقل المهندس كامل الوزير، ومحافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف لعملية إزالة التعديات بحرم السكة الحديد بمنطقة محرم بك.

وقال وزير النقل، خلال مقطع الفيديو، مخاطبا المسؤلين، "السور ده يتظبط ويتشال الشجر ويبان.. الشجر والعشش ده اللي بيجيب البلاوي".

وأضاف وزير النقل، "اللي خرج من بيته وعمل عشة داخل أرض السكة الحديد وجاب خيول ومواشي لازم هيتشال.. وخاصة أننا محتاجين الأرض عشان نعمل مسار القطار السريع"، لافتا إلى أن القطار السريع سيخدم الإسكندرية ومصر كلها، لافتا إلى أن مسار قطار سيبدأ تنفيذه فورا، وسيبدأ ظهوره على الأرض الشهر القادم.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزير النقل منطقة محرم بك كامل الوزير السكة الحديد

أخبار تهمك

أزمة كبرى في صفقة انتقال نجم الأهلي

منذ ساعتين و 30 دقيقة

الخطيب يجهز مفاجأة سارة للاعبي الأهلي بعد الفوز بدوري أبطال إفريقيا

منذ نصف ساعة

ماذا قالت الصحف العالمية عن فوز الاهلي بالنجمة العاشرة

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة.. كارتيرون يتراجع عن رحيل هذا اللاعب

منذ أقل من ساعة

الرد الأول لوالد حلا شيحة بعد اعتذارها علي مواقع التواصل الاجتماعي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أول رد رسمي من الأهلي على مقطع "سب شيكابالا"

منذ حوالي 3 ساعات

برشلونة يرفض صفقة تبادلية مع يوفنتوس

منذ ساعتين

عاجل.. ياسمين عبدالعزيز تجري عملية جراحية (تفاصيل)

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. كارتيرون يحسم موقفه من ضم نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يتحرك لحسم الصفقة التبادلية الكبرى مع بيراميدز

منذ ساعة و نصف

تحرك عاجل من لجنة حقوق الإنسان العربية بشأن السد الإثيوبي

منذ حوالي 6 ساعات

التعليق الأول لأحمد العوضي بعد إعلان خبر تدهور حالة ياسمين عبد العزيز

منذ حوالي 5 ساعات

بعد التتويج بدوري أبطال إفريقيا.. الخطيب يحسم ملف تجديد نجم الأهلي

منذ ساعتين

عاجل..تعرف علي التطورات الصحية لياسمين عبد العزيز خطأ طبي يتسبب في غيبوبة

منذ حوالي 5 ساعات

بعد فوز الأهلي بالعاشرة.. عمرو أديب يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - أول قرار من الخطيب بعد تتويج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 20 ساعة

موضوعات متعلقة

"النقل" و"البترول" يبحثان تأهيل ورفع كفاءة خط سكك حديد قنا / سفاجا / أبو طرطور

وكيل "نقل النواب" يطالب بإزالة الأسواق العشوائية من على القضبان

وزير النقل: 5 قطارات هدية من سيمنز للشعب المصري والرئيس السيسي (فيديو)

وزير النقل يطالب بتعديل تشريعي يسمح بفصل العامل المرتبط بالعناصر الإرهابية

النقل: 1520 حالة تعد على حرم السكة الحديد بـ 4 محافظات فقط

"جرار وسيارة نقل".. كامل الوزير يمنع كارثة على شريط السكك الحديدية

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:29 م

الخطيب يجهز مفاجأة سارة للاعبي الأهلي بعد الفوز بدوري أبطال إفريقيا

الرد الأول لوالد حلا شيحة بعد اعتذارها علي مواقع التواصل الاجتماعي

03:36 م

عاجل.. كارتيرون يحسم موقفه من ضم نجم الأهلي

03:38 م

عاجل.. أول رد رسمي من الأهلي على مقطع "سب شيكابالا"

03:56 م

التعليق الأول لأحمد العوضي بعد إعلان خبر تدهور حالة ياسمين عبد العزيز

02:06 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس