شاهد.. جولة وزير النقل أثناء إزالة التعديات بحرم السكة الحديد بمنطقة محرم بك

عرضت فضائية "TeN"، مساء اليوم الأحد، مقطع فيديو يرصد مباشرة وزير النقل المهندس كامل الوزير، ومحافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف لعملية إزالة التعديات بحرم السكة الحديد بمنطقة محرم بك.



وقال وزير النقل، خلال مقطع الفيديو، مخاطبا المسؤلين، "السور ده يتظبط ويتشال الشجر ويبان.. الشجر والعشش ده اللي بيجيب البلاوي".



وأضاف وزير النقل، "اللي خرج من بيته وعمل عشة داخل أرض السكة الحديد وجاب خيول ومواشي لازم هيتشال.. وخاصة أننا محتاجين الأرض عشان نعمل مسار القطار السريع"، لافتا إلى أن القطار السريع سيخدم الإسكندرية ومصر كلها، لافتا إلى أن مسار قطار سيبدأ تنفيذه فورا، وسيبدأ ظهوره على الأرض الشهر القادم.

